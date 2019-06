Dedetização em praças de Aracaju garante segurança à população

10/06/19 - 05:03:17

Local de lazer e relaxamento, a praça é um ambiente historicamente marcado como um lugar democrático, onde o acesso é gratuito e disponível para todos. Para que a população possa usufruir plenamente desse espaço público, a Prefeitura de Aracaju desenvolve o Projeto Praça Limpa e Protegida (PPLP), administrado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CZZ), em parceria com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), que realiza periodicamente a dedetização de 34 praças da capital sergipana, resultando em praças mais limpas e frequentadas.

Visitadas uma vez por mês, cada uma das praças credenciadas na ação recebe a dedetização que inibe a presença de animais como ratos, baratas, formigas e cupins, que podem criar ninhos nas praças e, consequentemente, causar problemas para quem frequenta o local. A proliferação desses bichos, além dos empecilhos causados na praça, contribui para a transmissão de doenças, especialmente os roedores, que podem transmitir a leptospirose, hantavirose e a escabiose, conhecida como sarna.

Os agentes, que participam das tarefas da PPLP, não se limitam apenas ao trabalho de dedetização, mas também orientam os frequentadores da praça e comerciantes do local, que é uma parte essencial da ação. De acordo com José Bonfim, supervisor de Endemias do CCZ, o acúmulo de alimento e lixo são os principais atrativos para os animais. Por isso, o diálogo com os donos de quiosques das praças é sempre feito para que haja a colaboração de todos. “Normalmente, nós realizamos a dedetização à tarde. Nesse período, alguns quiosques já estão funcionando e é feito a orientação aos donos para que, principalmente, não joguem lixo e restos de alimentos na praça. Assim, o roedor não se sente atraído para criar um ninho. A gente trabalha incentivando a todos a fazer parte do trabalho. Com isso, tanto as pessoas quanto os comerciantes estão cooperando”, pondera.

A praça Vereador Osvaldo Mendonça, conhecida como Praça do Bugio, ao ser visitada pela equipe do PPLP, teve acompanhamento de moradores e comerciantes da região. Ginaldo dos Santos, morador do bairro há mais de 40 anos, comenta que, a cada visita dos agentes do CCZ, a presença de animais diminui no local. “Desde o início da dedetização aqui, só teve avanço. É um trabalho muito bom. É um serviço que faz a diferença para quem mora aqui no Bugio porque do lado da praça tem o fim de linha e passa muita gente por ali”, comemora.

José Bonfim endossa o comentário feito pelo morador, enfatizando que o resultado positivo tem sido constatado em todos os locais por onde sua equipe realiza a ação. “São 34 praças registradas no programa e hoje é possível detectar menos ratos em todas elas. A situação que tinha antes, com ratos perambulando pela praça e formigueiros pelos cantos, não acontece mais. O trabalho também protege as árvores e pessoas que passam pelas praças”, comenta.

Dona de uma lanchonete em frente à Praça do Bugio, Gilvete Ferreira destaca a necessidade de ações que buscam manter o local frequentável, focando em agir contra animais nocivos à saúde e consolidando a praça como um lugar de lazer e sem riscos de contaminação de doenças. Dessa maneira, mais pessoas podem ir à sua lanchonete. “Antes eu via muito gabiru na praça e as pessoas nem queriam passar por lá com medo. Mas, já tem um tempo que eu vi isso acontecer. São ações muito boas para quem tem comércio aqui, como eu. Se as pessoas se sentem à vontade para ir à praça, elas podem passar por aqui também”, frisa.

Foto Sérgio Silva