Especialista orienta como aproveitar as comidas juninas sem comprometer a boa forma

10/06/19 - 09:52:04

Chegou o mês das festas mais esperadas do ano! As quadrilhas, os forrós, os xaxados e as comidas típicas deliciosas. No entanto, junto com o farto banquete a base de milho, vem os cuidados com o excesso de calorias. a nutricionista Marília Araújo, do Hapvida Saúde, garante que é possível aproveitar o São João com moderação e fazer algumas escolhas mais saudáveis diante de tantas opções.

Aqui, a especialista listou algumas dicas preciosas para quem adora as festas caipiras!

1) Forrar o estômago – antes de sair de casa, coma algo mais leve, pra não chegar com muita fome e acabar descontando nos alimentos vendidos nos arraiais. Sem tanta necessidade de comer, você vai poder se deliciar na medida certa e não ficar se sentindo cheio de mais, o que até compromete a noite de festa. Afinal, você talvez nem tenha disposição pra levantar e dançar as famosas quadrilhas juninas se ficar muito pesado.

2) Churrasquinho sem farofa – Quem não curte um churrasquinho no arraial, né? Mas a dica é evitar os acompanhamentos, pois o arroz e a farofa são mais calóricos. Se o espetinho for de carne branca, melhor ainda!

3) Preparo – Se você mesmo for preparar a comida, prefira utilizar leite desnatado e adoçante no lugar do leite integral e do açúcar para fazer alguns doces, como pamonhas, canjicas, bolos e mingaus. Assim, é possível reduzir as calorias pela metade.

4) Milho pode – Os pratos à base de milho são mais saudáveis porque o milho é rico em fibras, o que faz muito bem pro sistema gastrointestinal. Além disso, o milho contém vitaminas A e C, folato, tiamina, potássio e ferro, nutrientes que ajudam a regular várias funções do organismo. Só tenha cuidado pra não exagerar na manteiga! Margarina, que é pura gordura saturada, nem pensar!

5) Aparência – Se você for comprar a comida pronta e ela for industrializada, nunca deixe de ver a validade e se a embalagem está intacta. Mas se a comida for preparada na hora, observe bem a a higiene do local, a aparência da comida, o ambiente em que ela é conservada e a limpeza de quem manuseia e serve o alimento. A vigilância sanitária costuma fazer inspeções dessa natureza para evitar contaminações alimentares, mas você deve ficar atento aos detalhes. Veja, por exemplo, se a pessoa que toca os alimentos usa touca, luvas e não pega em dinheiro. Isso é fundamental para se evitar transtornos.

6) Bebida típica – Evite os refrigerantes, prefira os sucos de frutas típicas que são muito consumidos no período, como suco de bacuri, graviola, acerola, goiaba, cupuaçu e cajá. Se a preferência for uma bebida alcoólica, opte por uma bebida quente, como vinho, que tem propriedades funcionais para o organismo e, se consumido com moderação, protege o coração das doenças vasculares, além de aumentar as taxas de HDL, considerado colesterol bom, no sangue.

Fonte e foto assessoria