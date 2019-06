Ex-padre e aliado de Serginho de Glória acirram disputa em Aparecida

10/06/19 - 09:38:12

A sucessão municipal em Nossa Senhora Aparecida começou cedo e pelo menos dois nomes já declararam publicamente seu desejo de disputar o pleito em 2020. Bastante polarizada em 2012 e 2016, a disputa do próximo ano deve manter o acirramento, mas antes uma briga interna no grupo de situação agita o cenário e gera comentários no município.

Aliados da atual prefeita Vera Souza, o ex-padre Douglas Gonçalves e Clarinaldo Andrade, cunhado da gestora, percorrem povoados, mantém diálogos e estão cabeça a cabeça tentando ser o escolhido pelo grupo. A seu favor Douglas, tem o capital de trocar o sacerdócio pelo núcleo familiar e ter deixado uma imagem de bom gestor. Já Clarinaldo, além dos laços familiares com a prefeita, mantém alianças externas que podem ser decisivas,a exemplo da amizade e do estímulo dado pelo ex-prefeito de Nossa Senhora da Glória, Sérgio Oliveira.

O vencedor desta querela vai enfrentar outro páreo duro: a empresária Jeane da Farmácia, que desponta como favorita na preferência do eleitorado aparecidense. Douglas ou Clarinaldo, com o apoio de Vera, deve enfrentar Jeane, líder da oposição, em 2020.