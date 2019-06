Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro recompõe escalas médicas

10/06/19 - 10:45:26

Com escalas de médicos e enfermeiros completas, o Hospital e Maternidade Regional de Nossa Senhora do Socorro, unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) registrou em maio um recorde: 10.136 atendimentos. O número evidencia a capacidade resolutiva da unidade, possibilitando a redução das transferências de pacientes para outros hospitais do Estado. O crescimento na assistência pode ser medido ao se observar o atendimento total registrado no primeiro quadrimestre do ano: 24 mil.

A recomposição das escalas de plantão trouxe outro grande benefício para o usuário: o fim dos plantões restritos para o atendimento de baixa complexidade. Isso ocorria nos dias em que as escalas de plantão estavam incompletas, levando a unidade hospitalar a atender os casos de urgência e emergência. “Não há mais plantões restritos na unidade. Todos os pacientes e gestantes estão sendo classificados e atendidos”, disse a superintendente do Regional de Socorro, Iza Conceição Leó do Prado.

O hospital registra crescimento também no número de internamentos, principalmente na maternidade, que passou de 95 internações em janeiro para 185 no mês passado. Em relação à origem dos pacientes, 86,33% são do próprio município de Nossa Senhora do Socorro, 11,34% de Aracaju e 2,33% de outros municípios do Estado.

Foto: Flávia Pacheco

ASCOM SES