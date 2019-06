Instituições recebem alimentos da Somese e alunos de medicina da UFS

10/06/19 - 16:48:36

Na última sexta-feira, 7, a Sociedade Médica de Sergipe (Somese) e os alunos de medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS) da turma 106 realizaram a entrega de 400 kg de alimentos não-perecíveis às Instituições Casa Bom Samaritano, Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE) e Grupo Espírita Trabalhadores do Bem, referente à disciplinada de Anatomia sob a orientação do professor Dr. José Aderval Aragão.

Para o professor e presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, ações como estas fazem com que os estudantes entendam a importância da empatia. “Trabalhamos sobre esse tema em sala de aula e mostra como é gratificante ajudar ao próximo”, destacou Dr. Aderval.

Segundo a aluna de medicina do 1º período, Larissa Farias Galvão, a entrega de alimentos foi surpreendente para nós que ainda estamos longe da realidade médica. “É muito importante esse choque de realidade que vem junto com uma esperança de ajudar a quem precisa. O sorriso no rosto de cada uma delas com total admiração e respeito é inspirador e me faz pensar em qual tipo de profissional almejo ser”, enfatizou Larissa.

De acordo com a tesoureira da Casa de Apoio Bom Samaritano, Fátima Souza, a instituição se sente muito agradecida e honrada por ser sido contemplada com a doação do alimentos. “Tiraremos o essencial para a manutenção da Casa e com o restante faremos algumas cestas para suprir a fome de famílias necessitadas que cuidam de crianças soropositivas”, agradeceu Fátima.

Matéria e Foto: Ascom Somese