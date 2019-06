JUNHO SERÁ DE CHUVA EM TODO ESTADO E TEMPERATURAS MAIS AMENAS

10/06/19 - 13:36:09

Na capital a chuva deve continuar em menor intensidade

As chuvas trazidas por uma frente fria que atingiu o estado na última semana devem continuar durante todo o mês de junho, mas em menor intensidade, com ventos mais brandos e longos períodos de nebulosidade.

Em todo o litoral, nas regiões Sul e Centro Sul do estado e no semiárido a previsão é de tempo nublado e chuva a qualquer hora, com possibilidade de pequenos períodos de abertura de sol. As temperaturas também devem cair até o fim do mês, podendo variar de 29°, a máxima até 19°, a mínima, a depender da região do estado.

De acordo com o meteorologista da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Serhma, Overland Amaral, as chuvas continuam com variação concentrada nas regiões Agreste e Centro Sul deSergipe.

“Em Itabaiana, Frei Paulo, Simão Dias e Moita Bonita as chuvas perduram durante toda a estação, com os sistemas atuando de forma característica própria da estação chuvosa”, explica o meteorologista.

As chuvas vão se distribuindo para o interior do estado. No Sertão, o acumulado da semana pode chegar aos 80mm, considerado um volume grande de chuva para a região.

Foto Marcos Rodrigues