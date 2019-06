MAIS DOIS ACIDENTES DEIXAM UM MORTO E UMA PESSOA GRAVEMENTE FERIDO

10/06/19 - 10:18:16

Dois graves acidentes registrados no inicio da manhã desta segunda-feira (10) deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida.

O primeiro acidente foi registrado nas proximidades do Povoado Cutias, no município de Carira. Um caminhão bateu de frente com um carro de passeio e devido a gravidade dos ferimentos o motorista não resistiu e morreu no local.

Em Nossa Senhora do Socorro, um caminhão de coleta de lixo terminou se chocando com um motociclista. As informações são de que a vitima teve uma das pernas fraturadas. Ele foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Sergipe (Samu) e levado para um hospital.