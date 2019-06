Motoqueiro tem a perna decepada após bater de frente com caminhonete no interior do estado

Mais um grave acidente envolvendo motocicleta e carro faz mais uma vitima fatal no interior do estado. Com o impacto, a vitima teve a perna decepada

O acidente foi registrado neste domingo (09), no Povoado Rio das Pedras no município de Itabaiana e as informações são de que uma Blazer bateu de frente com uma motocicleta. Devido o impacto, o motoqueiro identificado como Antônio Eudes Nobre, 59 anos, teve a perna decepada.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada mas ao chegar ao local do acidente, comprovou a morte do motoqueiro. Ainda segundo informações, o motorista do carro deixou o local sem prestar socorros à vitima.

Um outro acidente também fez vitima fatal. Neste caso, o acidente foi registrado por volta das 23h, quando houve uma colisão frontal entre um caminhão e um carro de passeio matou um homem de 40 anos, no km 92 da BR-235, entre os municípios de Carira e Frei Paulo.