Na noite de segunda-feira (10), foi lançado o livro Toca o Barco: Histórias de Ricardo Boechat Contadas por Quem Conviveu e Trabalhou com Ele

10/06/19 - 22:49:17

Ricardo Boechat, que sofreu um acidente fatal no dia 11 de fevereiro, está vivo na memória de quem conviveu com o jornalista. Na noite de segunda-feira (10), foi lançado o livro Toca o Barco: Histórias de Ricardo Boechat Contadas por Quem Conviveu e Trabalhou com Ele.

No evento, que aconteceu na LIvraria da Vila, em São Paulo, estiveram por lá Fernando Mitre, atual diretor nacional de jornalismo da Rede Bandeirantes, e Veruska Seibel Boechat, a viúva do jornalista. Veruska, que era casada com Boechat desde 2005, estava com as duas filhas do casal, Valentina e Catarina. O jornalista Luiz Megaletambém não deixou de prestigiar o saudoso amigo e colega de profissão.

“Li de uma tacada só. Comecei à noite e só fui dormir quando acabei. Histórias sobre meu marido contadas por 32 jornalistas, muitos dos quais amigos dele, alguns que já trabalharam com ele, outros que em algum momento se esbarraram com ele. Só o que pedi aos editores quando fui avisada da existência do livro foi que ajudem alguma instituição séria com a renda das vendas, porque para ser homenagem ao @boechatreal tem que ajudar alguém. A @maquina.de.livros prometeu que fará isso. Ele nunca viu vantagem em ser alvo de nada que não visasse a solidariedade humana”, postou Veruska.

Toca o Barco conta com textos de 32 colegas que trabalharam, conviveram, sofreram e se divertiram com Boechat, com textos inéditos de nomes como José Simão, Ancelmo Gois, Leilane Neubarth, Fernando Mitre, Datena, Tatiana Vasconcellos, Joaquim Ferreira dos Santos, Milton Neves, Angela de Rego Monteiro, Luiz Megale, Aluizio Maranhão, Rodolfo Schneider, entre outros.

A obra ainda tem charges de cartunistas como Chico Caruso, Aroeira, Cláudio Duartee André Hippertt, com quem Boechat também trabalhou nas redações. O livro traz ainda um resumo da trajetória de Boechat desde o primeiro emprego no Diário de Notícias, em 1969, até a Band, onde encerrou precocemente sua carreira aos 66 anos.

Boechat sofreu um acidente na manhã do dia 11 de fevereiro, quando o helicóptero em que ele viajava caiu no Rodoanel que dá acesso à Rodovia Anhanguera, em São Paulo. Ele tinha 66 anos e seis filhos – Paula, Bia, Rafael, Patricia, além de Valentina e Catarina, as duas caçulas com Veruska, com quem estava casado desde 2005.

Fonte/Foto: globo.com