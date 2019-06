Órfãos da Terra- Miguel cai em mais uma armadilha de Paul. Comerciante vai ao cassino no meio da tarde e se surpreende com a sua sorte

10/06/19 - 22:36:48

Paul (Carmo Dalla Vecchia) passou por cima das “orientações” de Camila (Anaju Dorigon) e resolveu chamar Miguel (Paulo Betti) para jogar no cassino no meio da tarde. Em Órfãos da Terra, o comerciante está cada vez mais enrolado em seu vício, mas, ao mesmo tempo, não consegue recusar o convite do genro.

Miguel vai para o cassino à tarde

Cada vez mais viciado em jogo, Miguel decide seguir o conselho de Paul para ir ao cassino no meio da tarde. Animado, o comerciante diz que essa é uma boa estratégia para se livrar das perturbações da família:

“Cheguei à conclusão que é melhor mesmo jogar no período da tarde! Além de ficar livre da Camila, que não para de me controlar, fica fácil fugir da vigilância da Rania também.”

Paul se faz de amigo e diz que as duas estão apenas preocupadas com ele. O aliado de Dalila (Alice Wegmann), então, coloca o sogro em uma mesa com apostas mais altas. Miguel começa a ganhar fichas e, aos poucos, se anima: