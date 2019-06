Peritos oficiais de Sergipe realizam curso de Locais de Incêndio

A Secretaria de Segurança Pública (SSP), por meio da Coordenadoria Geral de Perícias (COGERP), e o Sindicato dos Peritos Oficiais de Sergipe (Sinpose) estão realizando o I Curso de Locais de Incêndio, que acontece na Academia de Polícia Civil (Acadepol) entre os dias 10 e 13 de junho.

Os palestrantes são os peritos criminais da Perícia Oficial do Estado de Alagoas, Gerard Deokaran e Victor Portela, que trouxeram arcabouço teórico e jurídico, além de estudos de casos para discussão.

Essa Parceria entre os estados vizinhos Alagoas e Sergipe se fortalece desde o Curso da Atuação da Perícia Criminal em Desastres em Massa, que foi realizado este ano aqui no Estado.

“Esse curso é extremamente importante para ampliar os conhecimentos dos peritos criminais sergipanos para atendimento de locais de incêndio, que ocorrem corriqueiramente no estado, a fim de atender o que prega o Código de Processo Penal em seu artigo 173: ‘No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato’”, salienta o perito Phillip Maia, presidente do Sinpose.

