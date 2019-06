Placas de veículos perdidas podem ser resgatadas na SMTT

10/06/19 - 15:20:41

Placas de identificação de veículos perdidas durante as chuvas que vêm ocorrendo em vários pontos de Aracaju podem ser resgatadas na sede da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT). Desde a última sexta-feira, 7, mais de 50 placas foram encontradas pelos agentes de trânsito da capital.

Para a retirada da placa, o proprietário deve apresentar o documento do veículo e um documento com foto. Foi o que fez o motorista Josival de Jesus. “Com a força da chuva, a placa caiu em alguma via, mas soube que a SMTT estava recolhendo o material e, felizmente, consegui ela de volta”, disse.

A confecção de uma nova placa dianteira custa entre R$ 30 e R$ 45 nas emplacadoras da cidade. O proprietário do veículo também precisa desembolsar R$ 16,81 da taxa de segunda via cobrada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE). “Estou muito aliviado por ter encontrado a minha placa aqui na SMTT, pois é uma economia de dinheiro e tempo”, declarou José Elenilson dos Santos, que está desempregado.

Dirigir sem placa

Transitar pelas ruas da cidade sem placa é considerada infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), gerando uma multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação do motorista.

O condutor que perder a placa deve procurar imediatamente a SMTT para checar se a placa está na sede da superintendência. A consulta pode ser feita presencialmente, na rua Roberto Fonseca, n° 200, bairro Inácio Barbosa, ou através do telefone 118.

O diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, recomenda ainda que os proprietários dos veículos registrem um boletim de ocorrência. “Isso pode evitar vários problemas ao condutor em caso de um possível uso criminoso da placa de identificação em carros roubados, por exemplo”, citou Thiago.