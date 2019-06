PM prende homem com 40g de cocaína e sete aparelhos em Aracaju

10/06/19 - 16:11:07

Homem tentou fugir mas foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes

Policiais militares do batalhão de Radiopatrulha prenderam (BPRp), prenderam neste final de semana Jeferson de Santana Santos, no bairro Capucho. Com o suspeito foram apreendidos três pacotes de pinos vazios para acondicionamento de entorpecentes, 40g de cocaína e sete aparelhos celulares.

Os militares realizavam radiopatrulhamento pelo bairro Capucho quando avistaram em frente a uma residência Jeferson, que ao notar a presença policial tentou empreender fuga, mas não obteve êxito em virtude da rápida ação dos policiais.

Após os procedimentos de busca e identificação pessoal o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde todas as medidas legais foram adotadas.

Com informações e foto do BPRp