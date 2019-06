Sai a 5ª convocação para a entrega de documentos do PSS de Recepcionista da Saúde

10/06/19 - 15:27:44

Os selecionados na quinta convocação do Processo Seletivo Simplificado (PSS) de Recepcionista para da Saúde devem comparecer no próximo sábado e domingo, 15 e 16, ao auditório da Secretaria Municipal da Saúde, que fica na rua Nely Correia de Andrade, nº 50, bairro Coroa do Meio. A convocação da Prefeitura de Aracaju é para que os candidatos entreguem os documentos descritos no edital, e o horário do atendimento será das 8h às 12h e das 13h às 17h.

O novo chamamento tem o objetivo do preenchimento do cadastro de reserva, destinado aos profissionais da recepção que deverão trabalhar no Sistema Único de Saúde (SUS) de Aracaju. A representante da comissão, Roberta Lisboa informa que o Edital nº 15 – 29 de Maio de 2019 – Retificado, já está publicado no portal da PMA, onde constam todas as orientações necessárias para a efetivação da entrega.

“Para essa nova convocação, os candidatos classificados devem observar a Lista de Inscritos que esta no site da PMA na parte de Editais, do número 2.542 ao 3.577 deverão comparecer no dia 15 de junho, das 8h às 12h. Já os que ficaram de 3.576 a 4.612, deverão comparecer das 13h às 17h do mesmo dia. Já no dia 16 de junho, das 8h às 12h, será a vez dos candidatos classificados do número 4.613 ao 5.647, e das 13h às 17h, os classificados entre 4.648 e 6.681”, informa a Roberta.

É importante que os candidatos devem observar o horário e local da entrega dos títulos, pois a documentação não poderá ser entregue após período definido. Assim, os candidatos que foram chamados e não compareceram para entrega de títulos e documentos na primeira, segunda, terceira e quarta convocações, em conformidade com o edital, estão desclassificados e impedidos de comparecer à quinta.

“Para a entrega da documentação nos dias 15 e 16 de junho, será feita uma triagem logo no controle de acesso, onde só será permitida a passagem dos candidatos previstos naquele dia e horário, devidamente identificados, salvo nos casos de pessoas com crianças de colo, pessoas com deficiência que necessitem de auxílio para locomoção e procuradores portando a procuração pública com finalidade específica”, explicou a representante da comissão.

Recursos e documentos

Roberta também alerta, que os candidatos que entregaram a documentação na quarta convocação, e que não tiveram seu nome publicado na lista do Resultado provisório do Edital nº 14, do dia 28 de maio, deverão seguir o novo cronograma, publicado no Edital nº 15, do dia 29. “Os que entregaram a documentação da quarta convocação e quiserem entrar com recurso, deverão ir ao auditório da SMS no dia 12 de julho, das 8h às 12h e das 13h às 17h”, esclareceu.

Todos os títulos de documentos deverão ser apresentados com as originais e as respectivas cópias, ou as cópias autenticadas dos documentos que o candidato informou no ato da inscrição. Além disso, o candidato deverá apresentar no dia da entrega o formulário de inscrição impresso em duas vias, que pode ser acessado na parte de Editas no site da Prefeitura de Aracaju.

Após a entrega, a comissão do PSS vai avaliar os dados e o resultado provisório será publicado no dia 08 de julho. A data para recurso da quinta chamada também será no dia 12, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Já a publicação do resultado final do PSS de Recepcionista está prevista para 17 de julho.