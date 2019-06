POLÍCIA INVESTIGA SUPOSTAS AMEAÇAS A PROFESSORES DA UNIVERSIDADE TIRADENTES

10/06/19 - 14:42:51

A Universidade Tiradentes adotou nesta segunda-feira (10), medidas preventivas de urgência e emergência, após um aluno do curso de Engenharia de Petróleo e Gás ter feito supostas ameaças.

As informações são de que coordenadores do curso foram convocados para definir estratégias e que e policiais à paisana foram colocados estrategicamente na portaria e dentro da instituição.

Ainda segundo informações passadas por estudantes, o aluno foi identificado como um jovem que teria perdido a mãe e a avó recentemente e estaria passando por problemas.

Devido a essa situação, os alunos foram orientados para não fiquerem aglomerados nas áreas do mini-shopping e nem na biblioteca.

Em nota, a assessoria da Unit informa que devido às mensagens com teor de ameaças, compartilhadas nas redes sociais, a instituição suspendeu as atividades nesta segunda-feira (10), para garantir a segurança de alunos e colaboradores.

A nota diz ainda que as equipes de segurança estão tomando as devidas providências juntamente com os órgãos públicos competentes para a devida investigação.

Matéria atualizada para correção de informações