POLÍCIA MILITA ABRE AS PORTAS PARA CRIANÇAS EM TRATAMENTO DE CÂNCER

10/06/19 - 21:19:44

Na manhã da última terça-feira, 4, a Polícia Militar do Estado de Sergipe recebeu a visita de dois garotos assistidos pelo GACC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer). Olavo, 9 anos, e Ariel, 10, tinham o sonho de conhecer a rotina dos policiais militares e foram guiados pelo relações públicas da instituição, o major Fábio Machado, na sede do Batalhão de Choque e da Companhia de Policiamento com Cães da PM.

Por intermédio da jornalista Valquíria Miron, que já é uma amiga do GACC, a Assessoria de Comunicação da PMSE foi contatada e o comandante-geral, coronel Marcony Cabral aceitou o pedido de visita das crianças.

Vale ressaltar que durante todo o deslocamento, as crianças e os seus responsáveis foram escoltadas por equipes do Getam, desde a saída da casa do Grupo de Apoio, fato que provocou grande euforia nos visitantes.

Na ocasião, Olavo e Ariel puderam conhecer as instalações, as viaturas, aprender um pouco sobre a missão das Unidades especializadas e ainda desfrutar do contato com os cães farejadores do canil. Os dois garotos também foram presenteados com medalhas do BPChoque, e desde então, não desgrudaram da singela lembrança.

Para a subcomandante do BPChoque, capitã Manuela Gomes, foi uma honra proporcionar um momento de felicidade para os garotos. “A Polícia Militar não atua apenas repressivamente, a gente também trabalha com o preventivo e com a ação social. É muito importante a interação entre a sociedade e a PM. Nós como tropa, nos sentimos muito satisfeitos e emocionados em proporcionar esse dia de alegria a essas crianças que travam uma luta diária pela vida. Somos gratos por esta visita que só nos traz felicidade e estamos abertos a outras ações como esta” afirmou sensibilizada, a oficial.

A senhora Dagma, mãe do Olavo, agradeceu emocionada pelo carinho com o qual o seu filho foi recebido. “É uma experiência única de felicidade para ele, conhecer a polícia era um dos sonhos dele e nunca tivemos essa oportunidade. Hoje, o GACC junto com a Polícia Militar de Sergipe está proporcionando essa felicidade para ele, tudo maravilhoso. Deus abençoe grandemente a todos aqui”.

A iniciativa visa colaborar com o processo curativo das crianças que travam a luta contra o câncer. Para o supervisor do GACC, Fred Gomes, “a ação demonstra a importância do papel social da Polícia Militar, proporcionando um momento de lazer e alegria, que certamente, será inesquecível para esses meninos”.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), hoje, em torno de 70% das crianças e adolescentes acometidos de câncer podem ser curados, se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. A maioria deles terá boa qualidade de vida após o tratamento.

Com informações do GACC