Prefeitura de Lagarto entrega novo prédio do Centro de Especialidades Médicas

10/06/19 - 16:11:49

Pensando em mais conforto para os atendimentos e melhor localização para o público, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mudou o Centro de Especialidades Médicas Otacília Ribeiro para novo endereço, agora na Praça Rui Mendes, o Forródromo, número 26, que passou a funcionar a partir desta segunda-feira, 10.

“É com bastante alegria e orgulho poder estar aqui hoje entregando um espaço verdadeiramente à altura do povo de Lagarto, grande, com espaço, conforto e principalmente todos os atendimentos disponíveis. Só para hoje, segunda, são mais de 200 atendimentos agendados com oito especialistas atendendo. Um grande salto na melhoria da saúde do nosso município”, afirmou Hilda Ribeiro.

A comemoração da Prefeita Hilda, que visitou o local nesta segunda, foi compartilhada por pacientes que aguardavam atendimento, secretários municipais, vereadores e público em geral, que puderam conhecer um pouco mais das especialidades de dermatologia, urologia, ortopedia, cirurgia geral, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, mastologia e otorrinolaringologia.

Maria Jussivânia Santos foi atendida por um ortopedista e rasgou elogios ao novo local entregue pela Prefeitura de Lagarto. “Estou achando muito bom esse novo endereço. Gostei muito. Limpo, bonito”, comentou Vânia, como gosta de ser chamada. Perguntada do que mais gostou, ela foi enfática: “Atendimento”. Isso explica o modelo determinado pela Prefeita Hilda, visando o acolhimento e a humanização na saúde.

Homenageada – Otacília Modesto Ribeiro de Souza nasceu em 12 de setembro de 1903 e foi casada com Rosendo Ribeiro de Souza, o Ribeirinho, ex-prefeito de Lagarto, tendo doze filhos com este e criando outros sete do primeiro casamento de seu marido. Foram 72 anos de união e companheirismo.

Foto: Thais Santos