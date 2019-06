Prefeitura de N. S. do Socorro monta Plano de Prevenção pela chuva

10/06/19 - 04:46:43

Devido ao grande volume de água que atinge o município, base para atendimento e suporte aos cidadãos foi montada pela Gestão Municipal

Visando garantir a segurança e integridade dos cidadãos socorrenses o prefeito Padre Inaldo convocou todos os secretários na manhã deste sábado, 08, para montar um grande Plano de Ação Emergencial, com o intuito de minimizar os transtornos causados pela chuva no município.

Na ocasião ficou determinada a criação de um alojamento, montado no Ginásio do Sesi, para atender os cidadãos que, por ventura, possam vir a precisar de abrigo. Desde as primeiras horas da última sexta-feira, 07, equipes da Defesa Civil do município, bem como de todas as secretarias municipais, vêm somando forças e esforços a fim de garantir a integridade física dos socorrenses.

Até o momento não há registro de nenhum caso de desabamento, desmoronamento, ou mesmo a necessidade de retirada de famílias de áreas de risco. “Estamos trabalhando para garantir a segurança de todos. Trabalhamos com prevenção e por esse motivo já montamos um plano antecipado de ação. Mesmo sem essa necessidade imediata, nosso intuito e estar preparados para agir com agilidade em caso de necessidade, pois sabemos que situações emergenciais necessitam de respostas rápidas”, explicou o prefeito.

A previsão do Centro de Meteorologia de Sergipe estima que o município seja atingido por cerca de 175 mililitros de chuva durante o final de semana. “Toda estrutura para atendimento de urgência e emergência está montada no Ginásio do Sesi, para atender os cidadãos que venham a precisar de suporte. As equipes de todas as secretarias do município, coordenadas pela Defesa Civil, estão a postos e prontas para agir de imediato, caso seja necessário”, garante Padre Inaldo.

Em caso de emergência acione as equipes da Defesa Civil do município, através dos números 0800 284 5367 ou 98834-8626.

Por: Gabriele Frades