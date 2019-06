Primeiro o Estado, depois a política

O governador Belivaldo Chagas começou a discutir o planejamento estratégico do seu Governo, para o ano de 2019/2022. Já realizou reunião com alguns gestores, que apresentaram os planos e metas traçadas por cada pasta, dentro do planejamento que já fora traçado pelo Governo no mês de abril. O objetivo é criar uma gestão ágil, eficiente moderno e que possa levar Sergipe ao início eficaz do desenvolvimento.

Belivaldo explicou, durante a reunião, que o seu Governo quer “apontar exatamente aonde quer chegar para priorizar recursos e criar foco naquilo que realmente interessa para melhorar a vida dos sergipanos, já que as necessidades são ilimitadas, mas os recursos financeiros e humanos são extremamente limitados, principalmente nesta época de crise”.

– Faço questão de participar pessoalmente de todas as etapas da construção do planejamento para estar completamente inteirado das ações de todas as áreas do governo e das tomadas de decisões, anunciou Belivaldo, inclusive para alguns que não estavam habituados com uma participação rígida do governador. Como se acredita que acontece uma mudança de estilo, na próxima reunião Belivaldo vai cobrar – de cada um – tudo o que foi definido, traçado e projetado para acontecer em determinado período.

Não foi uma reunião que aconteceu, foi divulgada, deu um tom de responsabilidade, mas entrará no baú de propostas esquecidas, sem qualquer solução. Não será assim. Quem não cumprir metas sugeridas e aceitas sofrerá consequências. Ainda não se sabe quais, mas pode até ser a perda do cargo. Belivaldo impõe esse ritmo, que não se viu em nenhuma outra administração, porque não se levava a sério projetos de planejamentos sólidos, mas apenas aqueles que oferecessem bons retornos políticos.

Certa vez um político com mandato disse, em tom arrogante e sem cerimônia: “quem eu indicar para ocupar cargos, tem primeiro que satisfazer aos interesses do grupo”. O pior que era verdade. Alguns auxiliares, do primeiro ou segundo escalões, recebiam uma ordem de determinado governador e perguntavam ao seu “Quem Indicou”, se cumpriam ou não. Geralmente ouviam: “Esquece! Deixa que eu me viro com o chefe [governador]” e a ordem era desfeita ali, urgente.

Com o governador Belivaldo Chagas isso não vai acontecer. Ele aceita a indicação dos aliados, respeita o auxiliar indicado, mas uma determinação de Governo terá que ser cumprida, independentemente da musculatura política que tenha aquele que indicou. E, se não agir assim, como é o seu estilo, Belivaldo pode ter certeza que o seu Governo não avançará um milímetro à frente. O Plano Estratégico e outras determinações de caráter administrativos, serão fiscalizados e cumpridos.

Não falhará, como aconteceu em várias outras administrações, porque acima dos políticos e do próprio governador estarão sempre os interesses de Sergipe, independente de bandeiras e ideologias. Fica o alerta…

Expectativa de empréstimo

Governador Belivaldo Chagas (PSD) está na expectativa da aprovação de empréstimo pelo Banco do Brasil de até R$ 100 milhões, que pode sair essa semana.

*** Belivaldo pediu R$ 150 milhões, mas a direção do BB disse que esta quantia não poderia emprestar, mas que hoje diria o valor que poderia passar a Sergipe.

Rodovia Pinhão/Simão Dias

Caso se comprove o empréstimo de até 100 milhões, o governador Belivaldo Chagas já garantiu que vai pavimentar a rodovia que liga o município de Pinhão a Simão Dias.

*** Gastará R$ 30 milhões para refazer a rodovia que está “esburacada”.

Recebe título em Pinhão

No sábado à tarde, em Pinhão, o governador Belivaldo Chagas recebeu o Titulo de Cidadãos Pinhãoense e inaugurou o Ginásio de Esportes Marcelo Déda.

*** No inicio da noite, em jantar simples, Belivaldo comeu cuscuz com Frango. Antes, ao chegar para a inauguração, fisgou uma pipoquinha do saco de uma garota.

Conversa sobre sucessão

Belivaldo Chagas em conversas com aliados deixa claro que não tratará sobre sucessão municipal: “Deus me livre”, neste momento a meta é cuidar de Sergipe.

*** Talvez em abril do próximo ano é que o governador tratará sobre eleições municipais.

Valadares dá sinais

O ex- senador Valadares (PSB) está em silêncio, mas tem dado sinais de que está tratando sobre as eleições municipais, pelo menos em Simão Dias.

*** Postou foto nas redes sociais com o texto: “como sempre faço aos sábados, passei na banca de Zelito para comprar o melhor aipim de Simão Dias”.

Filia-se ao Democratas

Caso seja aprovada no Congresso a PEC que permita militares que exerciam mandatos políticos retornarem às suas funções na Polícia Militar, o deputado Capitão Samuel se filia no DEM sem pestanejar.

*** E tem mais: Capitão Samuel será candidato a deputado federal em 2022.

Filiação de mais deputados

Já está certo para se filiam ao DEM, além do Capitão Samuel, os deputados Zezinho Guimarães, Garibaldi Mendonça, que tentam levar outros colegas.

*** Como por exemplo Gorete Reis, além do suplente Robson Viana (PSD).

Robson não está no Pros

Não é Robson Viana que está no Pros em Sergipe, mas seu irmão Sérgio Viana, embora o deputado suplente tenha se comprometido em ajudar o partido.

*** O DEM vai tentar mais dois deputados e já tem também o ex-vice-prefeito José Carlos Machado, além da senadora Maria do Carmo Alves.

Cidadania em Lagarto

O presidente do Cidadania em Lagarto, Itamar Santana, já decidiu que iniciará o trabalho de planejamento para as eleições de 2020 no município. E vai trabalhar a construção de uma candidatura própria a prefeito.

*** Segundo Itamar, o Cidadania entende que chegou o momento de Lagarto oferecer sugestões ao tradicionalismo local, o partido se esforçará na construção de um bloco alternativo. O Nome do provável candidato sairá até Dezembro.

Márcio e pré-campanha

Márcio Macedo anuncia que “iniciou uma nova etapa na luta pela liberdade de um inocente, contra a reforma da previdência e os cortes na educação com a Caravana Lula Livre pelos Bairros de Aracaju”.

*** – E o povo se mostrou muito grato por isso, em cada abraço que recebi era um pedido da liberdade do Lula e relatos de insatisfação com o desgoverno de Bolsonaro, disse.

*** Márcio Macedo faz sua pré-campanha à Prefeitura de Aracaju.

Sobre oposição fraca

O vereador Armando Batalha Júnior disse que a oposição em São Cristóvão é fraca e ultrapassada. O presidente do Cidadania no município, coronel Rocha, responde: embora o vereador Armando Batalha tenha sido eleito pelo partido em Aracaju, não fala pelo Cidadania em São Cristóvão, que faz oposição à atual gestão.

*** – Tenho certeza que o vereador não incluiu o Cidadania de São Cristóvão nessa oposição citada por ele, admitiu.

Edvaldo e o PCdoB

A decisão de permanecer no PCdoB, que incorporou o PPL, é uma decisão do prefeito Edvaldo Nogueira, disse o presidente da sigla, professor Bittencourt.: “há um esforço nesse sentido para mantê-lo na legenda, já que se trata de um quadro importante”.

*** – Entretanto essa é uma decisão exclusivamente do prefeito, que ainda está nesse processo de discussão, explicou.

Reunião sem Clóvis

Sexta-feira passada, André Moura (PSC) concedeu entrevista ao deputado Gilmar Carvalho (PSC) na TV Atalaia. Depois tiveram uma reunião sobre a pré-candidatura do parlamentar à Prefeitura de Aracaju.

*** Clóvis Silveira (PSC) foi convidado para essa conversa, mas não quis participar.

Não impede candidatura

Também na sexta-feira, André e Clóvis conversaram. Clóvis disse que não impede que Gilmar seja candidato a prefeito de Aracaju pelo PSC e que se isso acontecer prefere deixar o partido.

*** Gilmar já anunciou sua candidatura a prefeito, mas Clóvis ainda não acredita.

Sem conversa desde maio

Clovis Silveira e Gilmar Carvalho não trocam palavras desde 17 de maio. Clóvis diz que é para não se comprometer e prefere deixar as coisas acontecerem.

*** – não quero nenhuma conversa agora para ver o que vai acontecer mais à frente, disse Clóvis.

Mendonça tenta o PMN

O ex-deputado federal Mendonça Prado quer ser candidato a prefeito de Aracaju no próximo ano e está tentando o comando do PMN em Sergipe.

*** Só que o PMN não atingiu a clausula de barreira nas eleições anteriores, o que dificulta qualquer candidatura.

Deu nos grupos sociais

///Hackeres atacam procuradores – A força-tarefa da Operação Lava Jato divulgou uma nota, ontem à noite, em que denuncia a invasão de celulares de procuradores do Ministério Público Federal (MPF) no Paraná por um hacker. O documento afirma que, além de “cópias de mensagens e arquivos trocados em relações privadas e de trabalho”, alguns membros da força-tarefa tiveram sua identidade “subtraída”.

*** Para os procuradores, a invasão representa “os mais graves ataques à atividade do Ministério Público, à vida privada e à segurança de seus integrantes”. Embora ainda não saibam a extensão do vazamento, os membros da Lava Jato dizem que, entre os arquivos, “possivelmente estão documentos e dados sobre estratégias e investigações em andamento e sobre rotinas pessoais e de segurança dos integrantes da força-tarefa e de suas famílias”.

///Moro emite nota – Sergio Moro acaba de divulgar uma nota sobre as matérias do site The Intercept que reproduzem mensagens entre procuradores da Lava Jato e entre ele próprio e Deltan Dallagnol, durante condução do processo do triplex que condenou Lula.

*** “Sobre supostas mensagens que me envolveriam publicadas pelo site Intercept no domingo (ontem) de junho, lamenta-se a falta de indicação de fonte de pessoa responsável pela invasão criminosa de celulares de procuradores. Assim como a postura do site que não entrou em contato antes da publicação, contrariando regra básica do jornalismo”, diz Moro.

*** – Quanto ao conteúdo das mensagens que me citam, não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado, apesar de terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo das matérias, que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato, disse Moro.

///Para aprovar crédito – Dirigente do PP, de um dos partidos do “centrão”, fez chegar ao Palácio do Planalto a condição do grupo partidário para aprovar o crédito suplementar de R$248,9 bilhões, para fazer face às despesas obrigatórias (salários dos servidores, por exemplo).

O centrão condiciona seu apoio ao projeto à garantia de liberação de uma “super emenda parlamentar” equivalente a 1% da quantia (R$2,48 bilhões). No rateio, cada deputado e senador teriam créditos de R$4,2 milhões. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.

Um bom bate papo

Vento estocado – Circula nas redes o cartaz: “estou desconfiado que esse frio é culpa de Bolsonaro que soltou o vento que a Dilma havia estocado”.

O mais amado – Circulou nas redes, ontem, que “o cara mais ‘amado’ de Aracaju, durante as chuvas, foi o prefeito Edvaldo Nogueira”.

Foi revisto – No final da tarde a coisa mudou com a presença Edvaldo tentando resolver os problemas de alagamentos, inclusive na avenida Euclides Figueiredo.

Mais cuidado – Pode não haver trégua neste sábado. Há previsão de que a frente fria continua, com mais chuvas em Aracaju. É bom tomar cuidado.

Sem chuvas – Um fato que constrangeu o sertão: as chuvas que caíram em Aracaju não chegaram por lá. Há receio sobre a colheita.

Partido retorne – O ex-deputado federal José Carlos Machado já está no DEM e vai trabalhar para que o partido retorne à sua posição anterior em Sergipe.

Novos filiados – A partir de agora o DEM vai atrair novos filiados e tentar trazer de volta alguns deles que trocou de partido nos últimos anos.

Anos de atraso – Zezinho Sobra diz que o que vai determinar a celeridade das obras da BR101 em Sergipe é o acompanhamento e a vigilância! São anos de atraso!

Reforma inconstitucional – Órgão do MPF diz que reforma da Previdência de Bolsonaro é inconstitucional. A proposta ao Congresso Nacional é inconstitucional.