RioMar Aracaju recebe ‘o maior cuscuz do mundo’ para celebrar o período junino

10/06/19 - 10:56:01

Entre a vasta programação, que vai de 16 a 20 de junho e contempla shows, exposições, concurso de quadrilhas e feira gastronômica, o empreendimento traz pela primeira vez a Aracaju ‘O Maior Cuscuz do Mundo’. Vindo diretamente de Caruaru, em Pernambuco, o cuscuz gigante é a grande atração do empreendimento para celebrar os santos juninos

Com a chegada do mês de junho, o RioMar Aracaju prepara-se para proporcionar grandes experiências aos visitantes que frequentam o empreendimento. Em ritmo de celebração ao mês que representa a tradicional cultura nordestina, o shopping apresenta o Rancho de São João RioMar, que irá acolher de 16 a 20, das 17h às 22h, uma autêntica e charmosa vila junina projetada para promover conforto, uma explosão de cores, ritmos e sabores, e muita animação para toda família.

Instalado na área externa do shopping, próximo ao edifício-garagem, o Rancho de São João RioMar será palco de grandes atrações diárias como shows com grandes nomes do forró; comidas típicas gourmetizadas assinadas por renomados chefs da nossa culinária; a final do concurso Arrasta Pé, em parceria com a TV Atalaia e a Liga das Quadrilhas Juninas de Aracaju e Sergipe (Liquajuse); exposição artesanal do Projeto Criative-Se, em parceria com o Sebrae, e, o megaevento inédito em Sergipe: o preparo do cuscuz gigante, que figura no Guinness Book como o maior cuscuz do mundo.

A programação será aberta no próximo domingo, 16 de junho e segue até o dia 20. No domingo (16), às 18h30, a cantora sertaneja Mariana Fagundes e a banda sergipana Balada Prime iniciam a temporada do forró raiz, que irá animar as noites no Rancho. No dia 17, às 18h30, o forrobodó será conduzido por Dedé e Jeane, ex-vocalistas da Forró Maior. Já no dia 18, às 18h30, o Forrozinho Magnífico com Luciene Melo, ex-vocalista da Banda Magníficos, anima o arrasta pé dos pequenos. E no dia 19, também às 18h30, o ex-vocalista da Cavaleiros do Forró, Peruano, promete arrastar uma multidão de forrozeiros para ariar a fivela no São João do RioMar. Todas as atrações serão gratuitas.

Além das apresentações, os visitantes poderão apreciar a culinária típica junina do nosso estado, com o toque refinado dos chefs que assinam os espaços gastronômicos mais badalados da cidade.

O Maior Cuscuz do Mundo chega a Aracaju

No dia 19, a família será contemplada com o ‘O Maior Cuscuz do Mundo’, evento inédito em Sergipe, vindo de Caruaru, no agreste pernambucano, e que irá promover uma experiência única para o público em geral.

Uma equipe composta por mais de 50 pessoas será a responsável pela produção da iguaria. O grupo irá utilizar 800 kg de massa de milho, que resultará em um cuscuz de 4 metros de altura. O cuscuz gigante, fez a cidade de Caruaru entrar para o Guiness Book, mas a equipe promete tentar quebrar o recorde, aqui, em nossa capital.

O preparo do cuscuz terá início às 6 horas da manhã e ponto alto do evento será o momento em que os cozinheiros irão retirar a tampa do cuscuzeiro, para servir a iguaria ao público presente, o que deverá acontecer por volta das 19h30. A plateia terá acesso gratuito ao evento.

Concurso de Quadrilhas Arrasta Pé

Nos dias 16, 17 e 18, às 19h, o RioMar irá receber as semifinalistas do concurso de quadrilhas juninas ‘Arrasta Pé’, escolhidas entre os grupos que fazem parte da Liga das Quadrilhas Juninas de Aracaju e Sergipe (Liquajuse). No dia 20, os festejos no RioMar serão encerrados com a apresentação das seis finalistas e a escolha do grupo que irá levar o primeiro lugar. O Arrasta Pé, que está em sua décima primeira edição, teve início no dia 1º de junho, na cidade de Laranjeiras, em Sergipe. Até o dia 9, a disputa irá percorrer vários estados sergipanos em busca das melhores coreografias e figurinos, sem falar na animação dos quadrilheiros. A grande final do concurso ‘Arrasta Pé’ terá início às 18h.

Serviço.

O quê. Rancho de São João RioMar – de 16 a 20 de junho, das 17h às 22h

Onde. Área externa do RioMar Aracaju, localizado na Avenida Delmiro Gouvêia, 400 – bairro Coroa do Meio

Shows

Dia 16. Show com Mariana Fagundes e Balada Prime, às 18h30

Dia 17. Show com Dedé e Jeane, ex-vocalistas da Banda Forró Maior, às 18h30

Dia 18. Forrozinho Magnífico com Luciene Melo. Evento exclusivo para as crianças, às 18h30

Dia 19. Show com Peruano, ex-vocalista da Cavaleiros do Forró, às 18h30

Concurso de Quadrilhas Arrasta Pé

Dias 16, 17 e 18. Haverá apresentação dos grupos classificados como semifinalistas do concurso de Quadrilhas ‘Arrasta Pé’, às 19h

Dia 20. Apresentação dos seis grupos finalistas e escolha da equipe campeã, às 18h

O Maior Cuscuz do Mundo

Dia 19. Apresentação do cuscuz gigante, com 4 metro de altura. O preparo será das 6h às 19h30

Fonte e foto RioMar Shopping