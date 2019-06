SIMPÓSIO DE OPORTUNIDADES DISCUTIRÁ POTENCIAL DO GÁS NATURAL EM SERGIPE

Nos dias 4 e 5 de julho, no Radisson Hotel, em Aracaju, será realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), e com patrocínio das Centrais Elétricas de Sergipe (CELSE), o “Simpósio de Oportunidades – Novo Cenário da Cadeia do Gás Natural em Sergipe”. O evento contará com a participação de representantes de diversas entidades com atuação na área do Gás Natural, como órgãos do Governo Federal e Estadual, produtores e ofertantes, agência reguladora e empresas com potencial de consumir o grande volume de gás que será produzido em Sergipe.

Na oportunidade, serão discutidos os aspectos relacionados à produção e oferta de gás em Sergipe, as estratégias do Governo Federal e Estadual para a área, bem como a visão de instituições como a Fundação Getúlio Vargas, Petrobras, ExxonMobil, Golar, Agência Nacional de Petróleo (ANP), entre outras.

“Sergipe tem sido chamada de ‘A nova estrela do gás do Brasil’, e isso não é para menos. Temos um enorme potencial que será desbravado nos próximos anos e por isso estamos promovendo este evento para mostrar para o Brasil e para o mundo que o estado possui infraestrutura, boa localização geográfica, riquezas minerais e disposição do Governo para contribuir e tornar tudo isso realidade”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Augusto Carvalho.

Diversos nomes já estão confirmados no evento. Entre eles estão o diretor de estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, da Empresas de Pesquisas Energéticas (EPE), José Mauro Ferreira Coelho, o secretário Executivo de Gás Natural do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (IBP), Luiz Costamillam, e o gerente executivo de Gás e Energia da Petrobras, Rodrigo Costa Lima e Silva.

Programação

No primeiro dia de evento, os participantes irão contar com discussões sobre as estratégias do Governo Federal para elevar a competitividade no setor de petróleo e gás; desafios e oportunidades de desenvolvimento econômico a partir do novo cenário de produção de gás natural e petróleo do pré-sal; perspectivas das empresas na exploração de petróleo e gás em águas profundas em Sergipe; além de uma discussão sobre a geração de energia da UTE Porto de Sergipe e as perspectivas de novos empreendimentos na área.

Ainda no primeiro dia, no período da tarde, os participantes irão contar com as palestras acerca do planejamento de investimentos na área do gás em Sergipe e abertura do mercado de gás natural. Será ponto de destaque também uma apresentação do estudo exploratório da bacia de Sergipe – Alagoas (SEAL) no zoneamento de recursos de óleo e gás; e atração de novos empreendimentos a partir de gás a preços competitivos em Sergipe.

No último dia de evento o debate será em torno das oportunidades de negócios com o GNL a partir do FRSU Golar Nanook, além da possibilidade de oferta de gás através dos Campos de Piranema e Piranema Sul. Serão tratadas ainda as perspectivas de implantação de uma refinaria em Sergipe, bem como a estrutura do Terminal Marítimo Inácio Barbosa e a capacidade da VLI de atender às demandas portuárias decorrentes dos novos investimentos em Sergipe. Fechando a programação do evento, os participantes irão visitar a UTE Porto de Sergipe, localizado na Barra dos Coqueiros e conferir de perto esse grande investimento do estado.