Suposta ameaça de atentado a Unit cria pânico e medo entre diretores, professores e alunos

10/06/19 - 17:08:05

Aluno que supostamente teria ameaçado professores na Unit teria sido levado ao um hospital psiquiátrico

O estudante do curso de engenharia de produção da Universidade Tiradentes (Unit), que não teve seu nome revelado e que teria feito ameaças aos professores e alunos, através das redes sociais, foi levado a um hospital psiquiátrico.

Embora a Secretaria de Segurança Pública não tenha, até este momento (16:51 horas) o site da Secretaria não tenha emitido nota e nem notícia sobre o fato, alguns órgãos de imprensa informam que a SSP está no caso e que o qual está sendo investigado pelo delegado Thiago Leandro Oliveira, que fez as primeiras diligências sobre o fato.

Ainda segundo informações que teriam sido passadas pela SSP, o delegado e a sua equipe acompanham o aluno e seus familiares em um hospital psiquiátrico, local para onde o jovem foi encaminhado.

O caso ganhou repercussão quando surgiram as primeiras informações sobre o episódio na manhã desta segunda-feira (10) nas redes sociais. No primeiro momento, as informações eram de que a Unit desconhecia o caso. Cerca de uma hora após, a Unit confirmou que houve a situação e que havia adotado todas as providências de segurança.

Ainda segundo a Unit, equipes de segurança estão tomando as devidas providências juntamente com os órgãos públicos para a devida investigação.

Também nas redes sociais surgiu a informação que seria mais uma mentira criada para apavorar alunos e professores. Isso porque até o momento não houve informação oficial por parte da SSP e da Unit e sequer de familiares ligados ao suposto aluno.

O Faxaju continua apurando a realidade dos fatos e a qualquer momento poderá trazer novas informações.