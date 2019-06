Trabalho da PMA é intenso mesmo com diminuição das chuvas na capital

10/06/19 - 16:06:54

O trabalho ininterrupto e ágil foi essencial para que, nesta segunda-feira, 10, o quadro geral da cidade não estivesse mais crítico, já que o volume de chuva foi muito além do que o previsto pela meteorologia. Mesmo que a chuva tenha diminuído a intensidade, sendo que choveu 31,8 mm nas últimas 24h, as ações de prevenção e resolução seguem por todas as regiões da capital sergipana.

“Continuamos com as equipes pelas ruas, de maneira preventiva. A previsão é de que haverá chuva até o dia 15, mas não com mesma intensidade. Nesta segunda, estamos atendendo as ocorrências remanescentes do final de semana, mas, nenhuma com gravidade. No início da manhã, recebemos dois chamados, através do número 199, e enviamos agentes imediatamente. Até o momento, está tudo dentro da normalidade e os casos mais urgentes, de fato, ocorreram no final de semana”, destacou o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado.

Diariamente, equipes da Emurb realizam trabalhos que seguem uma programação, no entanto, devido às chuvas, o número de agentes aumentou e, na manhã de hoje, o serviço preventivo está sendo realizado nos bairros Soledade, Dom Luciano, Grageru, Luzia, 17 de Março e Jardins, os mais prejudicados com as chuvas, onde serão desenvolvidas ações de desobstrução, recuperação e limpeza da rede de drenagem, limpeza de bocas-de-lobo, recuperação de calçada, e sucção com bomba de água represada no Largo da Aparecida, bairro Jabotiana.

A SMTT não registrou nenhum ponto de engarrafamento fora do comum, nesta segunda, e nem alto número de colisões. Apenas um semáforo apresentou problemas e ficou inoperante, no cruzamento da Francisco Porto e Pedro Paes Azevedo, porém, agentes foram deslocados e dependeram apenas da Energisa para que voltasse a funcionar.

Ainda que com chuvas intensas, a coleta de lixo não parou. A Emsurb atua, em média, com 500 agentes por toda a cidade, trabalhando na limpeza das ruas, dos canais e coleta de lixo. Nesta segunda, os serviços seguem focados para atender os transtornos remanescentes das chuvas.

Desde a madrugada da quinta, 6, as equipes da Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), Superintendência Municipal do Transporte e Trânsito (SMTT), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Secretaria Municipal da Assistência Social e demais órgãos de secretarias ligados indiretamente, trabalham fortemente para atender as demandas provenientes das chuvas intensas. O volume de chuva registrado nas 24 horas da sexta para o sábado, 8, 160 mm, foi o segundo maior dos últimos 60 anos, em Aracaju, o que exigiu que todas as atenções fossem voltadas para prestar suporte e apoio às populações das áreas mais prejudicadas.

Foto: Marcelle Cristinne