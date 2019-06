A tática pesada de desmoronar Moro

No domingo passado, o site The Intercept Brasil divulgou o suposto conteúdo de mensagens trocadas pelo então juiz federal Sergio Moro e por integrantes do Ministério Público Federal, como o procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa em Curitiba.

As conversas mostrariam que Moro teria orientado investigações da Lava Jato por meio de mensagens trocadas no aplicativo Telegram. O site afirmou que recebeu de fonte anônima o material. O The Intercept tem entre seus fundadores Glenn Greenwald, americano radicado no Brasil que é um dos autores da reportagem. De acordo com o site, há conversas escritas e gravadas nas quais Moro sugeriu mudança da ordem de fases da Lava Jato, além de dar conselhos, fornecer pistas e antecipar uma decisão a Dallagnol.

Os petardos partiram daí e, em função de denúncias tão graves, pedem o afastamento de Moro do Ministério da Justiça e dos procuradores da Operação Lava Jato. A esquerda quer a anulação de toda a operação para tornar Lula e todos os demais presos, vítimas de uma “ação fraudulenta” dessa equipe que prendeu corruptos travestidos de senhores dignos e de moral ilibada.

Ainda não dá para saber o que poderá acontecer, mas a pressão é grande, embora parte da sociedade se manifeste para preservar a imagem de herói do ministro Moro, que a esquerda põe em dúvida a sua atuação imparcial em relação às tantas e quantas prisões efetuadas. Principalmente que a prisão do ex-presidente Lula seria imposta para que ele não disputaasse as eleições de 2018.

O analista Alon Feuerwerker comenta no site Poder360, “que nunca se saberá com certeza se Luiz Inácio Lula da Silva candidato teria vencido a eleição. Os números do primeiro e segundo turnos indicam um deslocamento rápido e maciço do voto petista para o candidato Fernando Haddad. A campanha na TV foi decisiva. Será que apesar da bem-sucedida operação eleitoral do “candidato do Lula” ainda ficaram uns votos sem passar? E quantos? Será um tema para debate até o fim dos tempos.

Mas é inegável que Lula impugnado em 2018 tornou-se um ativo e tanto para a narrativa petista. O PT poderá dizer para sempre que se o ex-presidente tivesse concorrido seria imbatível. Era o que diziam as pesquisas enquanto ele estava no páreo e enquanto ele constava delas. Não há números da véspera da eleição comparando o desempenho de Haddad com o de uma hipotética candidatura Lula. Pena.

Só que narrativas não dependem de demonstração científica prévia. Quem diz que o “Petrolão” foi “o maior caso de corrupção da história” não tem como provar, pois tampouco se saberá se houve outro maior, apenas nunca revelado. Se existisse algo como um “jornalismo científico”, quem afirma isso deveria obrigatoriamente, pelo menos, publicar uma tabela comparativa. Mas acho que os manuais hoje em dia não exigem.

Política é guerra, inclusive de narrativas. E a do PT faz um gol importante com a revelação (que surpresa!) das relações íntimas, e talvez promíscuas, entre a Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro. Deve se dar um desconto no “uh! oh!”, pois não apenas Moro e a LJ sempre foram tratados pela opinião pública como uma coisa só: Moro sempre recebeu da mesma opinião pública o tratamento de chefe da LJ. Mas o cinismo e a hipocrisia também fazem parte.

A dúvida agora é outra. Quando exatamente Moro ministro deixará de ser um ativo para o presidente Jair Bolsonaro e se transformará em passivo? E livrar-se de Moro, numa eventualidade, será um problema ou uma solução para o presidente? O ministro da Justiça até agora injetava prestígio nos cofres políticos do governo. Mas, como Elio Gaspari comentou neste domingo, talvez o chefe esteja desconfiado de que o chefiado quer seu lugar.

É baixa por enquanto a probabilidade de as revelações do Intercept sobre os detalhes das relações Moro-LJ baterem na porta do gabinete presidencial. Mas o Intercept diz ter muito material, e uma tática jornalística legítima é deixar o alvo de acusações afundar-se nos próprios desmentidos, enrolar-se na própria língua. O fato: Moro e a LJ estão sendo empurrados para o modo de defensiva. Sabe-se que jogam bem no ataque. Agora veremos se sabem também jogar na defesa.

É um chavão, mas será mesmo o caso de aguardar os próximos capítulos. O mais relevante para a política real: ver se a dinâmica agora favorável no Congresso será afetada. Na teoria, o Legislativo ganha se mostrar disposição de tocar a pauta do mercado enquanto Moro e a LJ tentam não afundar. Mas nem sempre a política se move por decisões racionais. E Moro e a LJ fizeram um número não prudente de inimigos nos últimos anos”.

Não houve reunião

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) confirmou ontem que entrevistou André Moura (PSC) em seu programa na TV-Atalaia, na sexta-feira no final da tarde.

*** Esclareceu, entretanto, que não teve nenhuma conversa política com André após o programa e estranhou a informação publicada na coluna.

Será o primeiro a procurar

Gilmar Carvalho disse ainda que, quando estiver tudo definido para disputar a Prefeitura de Aracaju, “serei o primeiro a procurar Clóvis Silveira para conversar”.

*** O deputado disse que sua candidatura deve ter o aval do partido.

Convite de outras legendas

O deputado Gilmar Carvalho mantém sua pré-candidatura à Prefeitura de Aracaju pelo PSC, mas já tem outras legendas interessadas em sua filiação.

*** Uma delas é o DEM, que vem crescendo muito em Sergipe.

PDT atrai várias lideranças

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) disse ontem que várias lideranças de Aracaju estão indo para o seu partido, como os vereadores Isaac, Seu Marcos e Anderson de Tuca, além de Jason Neto que já é filiado.

*** O partido também decidiu que terá candidato a prefeito de Aracaju.

Conversa com Edvaldo

O PDT está conversando sobre candidaturas à Prefeitura de Aracaju, inclusive com o atual prefeito Edvaldo Nogueira, que vai para a eleição.

*** O PDT está se fortalecendo na Capital, sem esquecer as cidades do interior.

Alessandro e o caso Moro

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) diz que chama atenção, na ação de hackers no celular do ministro Sérgio Moro, a forma organizada, bem feita e provavelmente financiada, com objetivo de destruir a justiça na questão do lava-jato.

*** Sugere que sejam feitas duas investigações: uma sobre os diálogos captados e outra para saber quem financiou tudo isso contra procuradores, promotores e o ex-juiz, com o objetivo de desacreditar a Lava Jato.

Rogério quer saída de Moro

O senador Rogério Carvalho (PT) defende que o ministro da Justiça Sérgio Moro deve sair do cargo, abrir mão da condição de foro privilegiado para garantir investigações livres como ele fez com Lula e com Dilma.

*** – Lembra que Moro impediu a nomeação para Lula não ter foro. Moro deve ser julgado como todo cidadão! – sugeriu.

Moro veio de uma barganha

Rogério diz ainda que “Sergio Moro veio de uma barganha. Condena o Lula, prende o Lula, tira o Lula da eleição em que vai ser ministro e quer ser ministro do STF”.

*** – Isso ficou claro! Infelizmente, ele virou uma força em função do que ele fez as pessoas acreditarem. Uma mentira! – classificou.

Trabalho em Simão Dias

O ex-senador Valadares (PSB) está trabalhando muito a sucessão de Simão Dias e vai coordenar o processo eleitoral do seu partido naquela cidade.

*** O candidato natural do grupo é Cristiano Viana. Valadares tem ido a Simão Dias duas vezes por semana.

Não descarta cem por cento

Dentro do bloco liderado por Valadares, boa parte acredita que o senador não descarta cem por cento da possibilidade de disputar a Prefeitura de Simão Dias.

*** – Desde que observe que só o nome dele poderá eleger-se.

Almeida deixa MDB

O ex-senador Almeida Lima anunciou, ontem, em sua aparição no YouTube, que deixou o MDB. Almeida deve disputar a Prefeitura de Aracaju por outra legenda e está conversando com o Partido Verde (PV).

*** Um membro do MDB não perdoou: “já vai tarde”.

Sobre Comissão Provisória

A direção nacional do DEM vai se reunir amanhã à noite em Brasília e deve decidir sobre a Comissão Provisória do partido em Sergipe, que terá 180 dias para realizar as convenções.

*** José Carlos Machado é um nome cotado para assumir o comando do partido nesse período.

Com muitas reservas

Deputados de outros partidos que estão decididos a filiar-se ao DEM precisa fazer isso com muita cautela e até com reservas para resguardar os mandatos.

*** Todo esse cuidado é para se prevenir contra ações que possam por em risco os seus mandatos.

Comando do Liberal

O empresário Edvan Amorim parece afastado da política, mas trabalha em surdina e mantêm-se na presidência do Partido Liberal (PL) que substitui o PR.

*** Está transferindo quem era da sigla anterior (PR) e tenta fortalecer a atual com novas filiações.

Zezinho quer o DEM

O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) não pensa mais em filiar-se ao Partido Liberal e está animado e otimista em integrar o DEM ao lado de outros deputados.

*** deixa claro que no PL está sua adversária em Itabaianinha, deputada Janier Mota.

Um novo partido

Ontem à noite, em um hotel da cidade, a Unidade Popular (UP) teve uma reunião que foi considerada “proveitosa”. A UP é um novo partido que representará o povo nas suas aspirações pelo poder popular e pela soberania nacional.

*** Ainda não foi eleito o diretório estadual, mas o pessoal ligado ao novo partido tem se movimentado muito.

*** A Unidade Popular vai disputar eleições em 2020, com pré-candidatos a prefeitos e vereadores.



Deu nas redes sociais

///Moro tem inteira confiança – O ministro Azevedo e Silva, da Defesa, afirmou que o ministro Sergio Moro, da Justiça, tem a “total confiança” do governo. “Eu preciso me aprofundar nesse fato, um fato recente, vamos ver o que aconteceu realmente. Agora, uma coisa eu falo, o ministro Moro tem a total confiança nossa”.

*** Segundo Azevedo e Silva, ele é um ministro, um homem de muito respeito e do bem”, disse o ministro ontem depois da Cerimônia de Imposição de insígnia da Ordem do Mérito da Defesa, na qual se comemorou os 20 anos de criação do Ministério.

///Bolsonaro não comenta – O presidente Jair Bolsonaro não comentou as trocas de mensagens entre o ex-juiz federal e atual ministro da Justiça, Sergio Moro, e o procurador da República Deltan Dallagnol durante seu discurso. Ele exaltou os ministros de modo geral “pela competência, pela abnegação, pelo patriotismo, pela vontade com que servem à nação”.

*** Já o ministro Santos Cruz, Secretaria de Governo, disse que o episódio “demonstra a ousadia do crime e não pode ser admitido”, a respeito da obtenção de conversas privadas.

///Oposição quer afastar Moro – Partidos da oposição afirmaram ontem que farão “obstrução total”, ou seja, tentarão impedir votações de todas as matérias no Congresso enquanto o ex-juiz Sergio Moro não for afastado do seu cargo no Ministério da Justiça.

*** A reação acontece após a divulgação de conversas privadas entre Moro e o procurador e coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. Nas conversas, Moro orienta Dallagnol sobre como apresentar parte das denúncias.

*** – Cabe ao Parlamento entrar nas investigações, não cabe apenas à esquerda e à oposição”, disse a líder da Minoria na Câmara, Jandira Feghali (PC do B-RJ). “A atitude do senhor Sergio Moro, do Deltan Dallagnol e Laura Tessler são atitudes criminosas diante das leis brasileiras.”

Um bom bate-papo

Na mão de Deus – Emília Correa (Patriota) passa a impressão de que será candidata a prefeita de Aracaju. Quando perguntada sobre isso diz “Deixa na mão de Deus”

Fazer filiações – As legendas novas que surgiram a partir do ano passado, estão com dificuldades de fazer filiações em cidades do interior.

Vai manter – O PT realiza o PED em setembro mas está praticamente certo que o deputado federal João Daniel será mantido na Presidência Regional.

Gosto ruim – Para fechar o consenso falta apenas manifestação da Articulação de Esquerda, que sempre põe gosto ruim nas unanimidades.

Sobre a Ordem – Subtenente Edgard acha que a OAB não deve representar a maioria dos advogados do Brasil, ‘essa Ordem é uma Desordem”.

Dias corridos – André Moura tem uma semana corrida: dois dias dá expediente no Rio, três dias em Brasília e final de semana em Aracaju.

Afasta Moro – Márcio Macedo comemora: OAB recomendou afastamento do ministro Sérgio Moro e do chefe dos Procuradores Federais de Curitiba, Deltan Dallagnol.

Domínio do medo – O deputado Capitão Samuel filosofa: “Coragem é resistência ao medo, domínio do medo, e não ausência do medo”.

Aprender lição – Moro tem que aprender uma lição importante nesse meio sujo da corrupção: “o mal feito deve ser muito bem feito”.