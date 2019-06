ABIH SERGIPE APRESENTA A BELIVALDO MEDIDAS PARA TIRAR O SETOR TURÍSTICO DA CRISE

11/06/19 - 15:50:36

Diretores da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) estiveram reunidos na manhã desta terça-feira (11) com o governador Belivaldo Chagas para tratar de questões relacionadas ao turismo em Sergipe.

A audiência foi intermediada pelo deputado estadual Luciano Pimentel, e participaram o presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco, Daniela Mesquita, Emanuel Teles Oliveira, Alessandro Dantas e Francisco Barreto Junior.

A associação apresentou, por meio de ofício recebido pelo próprio governador, algumas pautas consideradas mais urgentes e que podem tirar o setor da grave crise em curto prazo, que são: redução imediata do imposto sobre o querosene (ICMS) passando de 18% para 12% para os voos atuais e zerar esse imposto para novos voos; implantação de Parceria Público-privada (PPP), para a conclusão das obras do Centro de Convenções e para sua futura administração; profissionalização da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) em todas as suas áreas de atuação e maior controle e melhor aplicação dos recursos do Prodetur.

O governador discutiu ponto a ponto os itens da pauta, se colocou à disposição dos hoteleiros para encaminhar as demandas e reforçou a importância do segmento para a economia, afirmando que as ações que estiverem ao seu alcance serão viabilizadas.

Ele informou que ainda essa semana participará de uma reunião com a companhia Azul e tratará do retorno do voo diário Aracaju-Salvador, além de confirmar que a Setur marcará uma reunião com todo o trade para discutir, com a empresa vencedora da licitação, as ações na divulgação do “Destino Sergipe” através das redes sociais, cujo investimento será de 600 mil reais.

Por fim, Belivaldo garantiu que haverá uma maior aproximação da Secretaria de Turismo com o trade na discussão de parceria, projetos e planejamento.

Informações e foto ABIH-SE