Acordo de Cooperação Técnica é assinado entre Defesa Civil e Crea-SE

11/06/19 - 07:00:21

Foi assinado, na tarde desta segunda-feira, 10, o Acordo de Cooperação Técnica entre a Defesa Civil de Aracaju e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-Se). O evento ocorreu na sede do Conselho e contou com a participação do coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, do coordenador técnico Robson Rabelo do órgão municipal, do presidente do Crea, Arício Resende Silva, e do vice-presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Edson Alves Rabelo.

O acordo tem o objetivo de realizar ações fiscalizatórias conjuntas entre o Crea-SE e a Defesa Civil Municipal em edificações como shoppings centers, hospitais, escolas, hotéis, condomínios, prédios abandonados e outros imóveis com potencial de risco à saúde e à integridade humana. Também tem o intuito de monitorar estruturas em eventos festivos de aglomeração pública, visando uma ação preventiva, de proteção à sociedade, no que se refere à integridade da estrutura física, no cumprimento da legislação, das normas e dos regulamentos dos integrantes do termo.

Para o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, esse termo aumenta ainda mais a capacidade técnica do órgão, em situações de eventos adversos. “A Defesa Civil, apesar de ter uma estrutura com profissionais capacitados, precisa ampliar o conhecimento, pois, em caso de desastre, a quantidade de ocorrência aumenta e a gente não consegue atender toda a demanda de uma vez só. Às vezes, precisamos também atender demandas que exigem conhecimento técnico em diversas áreas”, colocou.

O major aproveitou e destacou as contribuições que o termo vai gerar. “Vamos escolher edificações com maior probabilidade de desastres ou colapsos parciais. Faremos fiscalização integrada em estruturas montadas para eventos provisórios, a exemplo de shows, com grande aglomeração de público. Vamos também formar um núcleo de defesa civil formado por voluntários do Conselho Regional de Engenharia. Esses membros do Conselho vão passar por formação para saber como proceder em casos de desastre”, explicou.

Segundo o presidente do Conselho em Sergipe, Arício Resende Silva, o acordo além de representar uma somação de esforços, vai otimizar as condições oferecidas à sociedade. “Por isso, nós estamos efetivando e materializando esse convênio para estreitar ainda mais as ações que já são feitas nesse sentido. Vamos realizar, conjuntamente, vistorias, inspeções prediais, fiscalizações relacionadas ao Meio Ambiente e a órgãos públicos também”, afirmou.

Vigência

O termo de Cooperação será publicado no Diário Oficial Federal, Estadual e Municipal e vigorará por um prazo de 60 meses, podendo ser prorrogado. Para o vice-presidente do Confea, Edson Alves Delgado, a parceria é um compromisso com os cidadãos aracajuanos. “A engenharia está presente em todos os momentos e situações. A interação desses órgãos, que tem o compromisso da defesa e da segurança da sociedade, é primordial. O artigo 1º da lei 5.194 diz que a engenharia tem a caracterização social e humana”, destacou.

Foto Silvio Rocha