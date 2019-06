Amintas critica Camilo e diz: “fique caladinho. Se o prefeito cismar o senhor capa o gato”

11/06/19 - 13:40:42

Na manhã desta terça-feira, 11, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para criticar a falta de apresentação de alguns contratos pedidos pelo parlamentar à mesa diretora.

“Preciso dizer à presidência dessa que tome vergonha, que não tente enganar o povo de Aracaju! Isso serve para o presidente Nitinho Vitale e para o presidente Thiaguinho Batalha, que assumiu. Dos contratos que eu pedi, o que veio foi uma enganação. Vou pedir ao mesmo Ministério Público que pedem para caçar o meu mandato, que analise essa questão aqui. Não me mandaram quase nada! O que estão escondendo?”, questionou.

Amintas também indagou a mesa diretora sobre a incoerência presente na não apresentação de alguns documentos tanto no que foi enviado ao parlamentar quanto ao que está presente no portal da transparência. Além disso, criticou o vereador Camilo Lula (PT).

“Tem um monte de coisinhas que nem estão no que me mandaram, nem estão no portal da transparência. Eu já avisei que estavam faltando dois contratos mas não me mandaram nada! Dos processos licitatórios e de elegibilidade não me mandaram, senhores vereadores. O que estão escondendo? Isso me chama a atenção e espero que chame a atenção do Ministério Público. Eles vão ter que me apresentar os documentos! Ou eu vou ter que procurar a justiça? O que a mesa diretora dessa Casa está escondendo nos contratos da Câmara de vereadores de Aracaju? Quem é que está sendo favorecido? Quem é que está comendo dinheiro dessa Casa? Se eu solicitei os contratos, eu quero os contratos. É o dinheiro do povo! E estão brincando com o dinheiro do povo nessa casa!”, arrematou.

Em outro momento o parlamentar criticou o vereador Camilo Lula (PT), que mostrou desaprovação ao trabalho do bloco opositor há quase um mês.

“Algumas semanas atrás o vereador Camilo Lula disse o que quis… Mas eu já estou buscando situações suas, vereador, que se diz um homem íntegro, e pelo que eu vi, não vai me dar trabalho achar. Nem a mim, nem ao Ministério Público! O senhor por ser novato aqui deve não me conhecer. Não tem a mínima chance de o senhor dizer alguma coisa citando meu nome e eu não lhe responder. Não ouse dizer meu nome ou insinuar nada contra a oposição desta casa! Não ouse! Ou eu lhe respondo à altura! Eu sei qual é o seu papel aqui, já que quem lhe colocou aqui foi o prefeito. O senhor está aqui pra dizer amém, então fique caladinho porque se o prefeito cismar… o senhor ‘capa o gato’!”, alfinetou.

E continuou “o senhor não tem vida política limpa pra acusar oposição de qualquer coisa! A oposição cumpre o papel de fiscalizar! E quando fiscalizamos coisas erradas com o dinheiro do povo, encontramos seu nome lá! Não levante a voz nunca nessa tribuna para dizer alguma coisa dessa oposição, que já mostrou que o que sofre aqui é perseguição!”.