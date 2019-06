Bolsonaro ressalta atuação da Marinha em ações no país

Presidente participou da comemoração da Batalha do Riachuelo

“As glórias militares do passado, sempre associadas à defesa da soberania nacional e integridade territorial, permitem uma melhor compreensão de quem realmente somos e nos oferece a convicção da nossa capacidade de superar desafios na busca de um futuro promissor”, disse o presidente em mensagem lida durante a cerimônia.

A Batalha Naval do Riachuelo aconteceu 11 de junho de 1865, nas margens do Rio Riachuelo, um afluente do Rio Paraguai, na Argentina, quando a força naval do Brasil impediu que as forças paraguaias avançassem em território brasileiro. Na época, durante a Guerra da Tríplice Aliança, o Paraguai, sem conexão com o mar, buscava o controle da Bacia do Prata, que representava uma saída para o Oceano Atlântico.

Bolsonaro chegou à cerimônia de lancha, acompanhado dos ministros da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Os dois se reuniram com o presidente no Palácio da Alvorada no início da manhã desta terça-feira (11). O Alvorada fica a poucos quilômetros de distância do Grupamento de Fuzileiros Navais, ao longo das margens do Lago Paranoá.

Durante a solenidade, 180 personalidades civis e militares foram homenageadas com a Medalha da Ordem do Mérito Naval por seus serviços prestados à Marinha do Brasil. Moro e Pontes e outros ministros receberam a homenagem.