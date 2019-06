CAPITÃO SAMUEL BARRETO ELOGIA ESTRUTURA DA SSP EM SANTA CATARINA

11/06/19 - 11:14:52

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) utilizou a tribuna na sessão plenária da tarde de hoje, 10, para registrar visita que fez às instalações da Polícia Militar do estado de Santa Catarina (PM-SC). O objetivo da vista foi de conhecer o Programa Estadual de Segurança Pública de Santa Catarina, que tem apresentado resultados positivos junto à segurança da população.

Comitiva

Além do deputado Capitão Samuel, participaram da visita às instalações da polícia militar de Santa Catarina, os deputados Doutor Samuel (PPS), Zezinho Guimarães (MDB e a deputada Goretti Reis ( PSD). Em plenário, o Capitão Samuel exibiu a estrutura operacional de segurança de Santa Catarina. O Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social aponta uma redução drástica nos índices de criminalidade, especialmente diante de homicídios e roubos. O plano de segurança de da PM-SC iniciou em 2018 e tem projeção de atuação até o ano de 2028.

De acordo com o deputado Capitão Samuel, a Segurança Pública do referido estado avançou em capacidade e competência a partir de investimentos em tecnologia, capacitação, equipamento e inteligência. Diante do cenário apresentado, o deputado sugeriu que os parlamentares visitem o Ministério Público Federal e o Tribunal de Justiça de Sergipe.

” O envolvimento desses dois órgãos, tenho certeza, dará tranquilidade para o Poder Executivo. É que, quando se fala em Tecnologia, já se pensa em investir milhões. E, em Santa Catarina todos os investimentos dessas tecnologias que estão sendo aplicadas e as que estão em estudos para serem efetivadas, são pagas com verbas de transações penais, oriundas do Ministério Público e do Tribunal de Justiça”, explicou o deputado, enfatizando que o Poder Executivo não investiu praticamente nada na execução.

Seminário

Ao final de sua exposição, Capitão Samuel propôs realização de seminário em Sergipe. “É importante realizar um seminário aqui em Sergipe junto ao secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, em conjunto com outras autoridades da policia militar daquele estado, é uma oportunidade de eles mostrarem os resultados conseguidos, e a satisfação da população de Santa catarina”, sugeriu o deputado.

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: Arquivo Alese