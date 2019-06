DELEGADA PEDE MAIS 30 DIAS PARA CONCLUIR INQUÉRITO DO CASO ANA PAULA

11/06/19 - 05:21:02

A delegacia Luciana Pereira, responsável pelo caso que investiga a morte da consultora de vendas, Ana Paula de Jesus Santos, pediu a prorrogação do prazo para conclusão do inquérito.

Com isso, a delegada terá mais 30 dias para investigar os fatos e apresentar a conclusão do inquérito. O marido de Ana Paula, Victor Aragão, é o principal suspeito de ter praticado o crime e está preso preventivamente.

Ana Paula de Jesus Santos foi morta dentro de sua residência com golpes de marreta na cabeça. O caso foi registrado no dia 11 de maio, durante uma suposta tentativa de assalto.

Victor Aragão foi preso preventivamente no dia 14 de maio como principal suspeito. A polícia informa que houve contradições no depoimento e que laudos e provas não apontaram a presença de uma terceira pessoa no local do crime.