Detran/SE apresenta projeto de Termo de Reciprocidade para SMTTs

11/06/19 - 15:40:35

O presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE), Abner Melo, esteve reunido na manhã desta terça-feira, 11, com superintendentes Municipais de Transporte e Trânsito para apresentar projeto de Termo de Reciprocidade relativo à competência de atuação sobre as vias pelos agentes de trânsito municipais e estaduais. O convênio, que será ainda submetido ao Conselho Deliberativo da autarquia, foi solicitado pela SMTT da Barra dos Coqueiros e poderá ser ampliado às demais superintendências municipais.

Para o diretor-presidente do Detran/SE, esse tipo de convênio só vem beneficiar a população, garantindo mais segurança. “Com essa parceria, a sociedade terá mais agentes de trânsito orientando os condutores tanto nos municípios como nas rodovias estaduais, garantindo o cumprimento das leis de trânsito e a preservação de vidas”, explica Abner Melo.

O superintendente Municipal de Transporte e Trânsito de Estância, coronel Enilson Aragão, explica ser fundamental a universalidade de atuação dos agentes. “Hoje nos foi apresentado o projeto, que deverá funcionar primeiramente na Barra dos Coqueiros. As demais SMTTs, se entenderem que há interesse, vão fazer a adesão para ampliar a sua atuação e haver a reciprocidade nas vias de competência do estado”, disse.

Na oportunidade, Enilson ainda agradeceu ao presidente do Detran/SE pela receptividade às demandas das SMTTs. “Queremos agradecer à presidência, pois hoje compreendemos o Detran como extensão de todas as SMTTs do interior”, destacou.