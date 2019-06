EM NOTA, UNIT INFORMA QUE AULAS SERÃO RETOMADAS NESTA TERÇA-FEIRA

11/06/19 - 06:55:39

A Universidade Tiradentes (Unit) emitiu uma nota no final da tarde desta segunda-feira (10), informando que as aulas no campus Farolândia, em Aracaju, serão retomadas nesta terça-feira (11).

As atividades da universidade foram interrompidas após supostamente um aluno ter ameaçado professores e funcionários da instituição.

Segundo informações, durante todo o dia circulou nas redes sociais notas sobre mensagens com teor de ameaça que teriam sido enviadas por um estudante de engenharia de produção e que acabou se espalhando nas redes sociais.

Primamos e investimos, diariamente, pela segurança e bem-estar dos nossos alunos, professores e colaboradores. Em virtude de mensagens divulgadas nas redes sociais que levantavam a possibilidade de risco à comunidade acadêmica, de modo rigoroso e preventivo, suspendemos as nossas atividades nesta segunda-feira, 10, em todas as unidades; e acionamos a segurança pública, diante de um contexto social de especulações e comoção. Além disso, nossos alunos vivenciam uma semana de avaliações em final de semestre, processo que envolve, naturalmente, fatores emocionais que poderiam influenciar diretamente no desempenho acadêmico.

Mesmo que em momento algum as mensagens citassem a universidade, nossos alunos ou colaboradores tomamos, cautelarmente, todas as medidas cabíveis. Nossos representantes realizaram o acompanhamento de toda ação e, buscaram, junto à origem das mensagens, esclarecer os fatos e colocar à disposição nossa estrutura e profissionais especializados a fim de prestar o apoio necessário aos envolvidos. Após a intervenção dos órgãos competentes, ânimos controlados e a absoluta certeza de que dispomos de uma estrutura completa para ofertar a segurança necessária aos nossos discentes e colaboradores, amanhã, terça-feira 11, retomaremos às nossas atividades a fim de garantir o acesso à educação de qualidade para a construção de um mundo melhor.