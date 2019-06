Emsurb lança edital de Chamada Pública para comercialização no Forró Caju 2019

11/06/19 - 10:45:44

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) publicou, no Diário Oficial do Município, da última segunda-feira, 10, o Edital de Chamada Pública Nº 01/2019 para convocar pessoas interessadas em comercializar produtos durante a realização do Forró Caju deste ano, que acontece nos dias 23, 24, 28 e 29 de junho, na Praça de Eventos dos Mercados Centrais. Conforme edital, serão disponibilizados 179 pontos nos mais diversos segmentos entre eles: acarajé, adereços juninos, guloseimas, bebidas (box e isopores), drinks, whisky, lanches, towners, food truck, milho verde, amendoim, pipoca e caldo de cana e pastel.

Para participar, a pessoa deve, inicialmente, preencher o cadastro na Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), no Parque Augusto Franco (Sementeira), no período de 11 a 13 de junho, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Na oportunidade, deverá apresentar cópia do documento de identidade (RG) e comprovante de residência no município de Aracaju ou contrato de aluguel.

No dia 14 de junho, a partir das 9h, também no Parque da Sementeira, acontecerá o sorteio, por seguimento, para preenchimento de vagas. A ação será aberta ao público. Os contemplados deverão apresentar, obrigatoriamente, Certificado de Curso de Manipulação de Alimentos (Fundat/Vigilância Sanitária), além de uma foto 3×4.

Ainda de acordo com o edital, o direito de exploração será concedido mediante o pagamento à Emsurb, de Preço Público para liberação do Termo de Permissão de Uso (TPU). Os sorteados deverão comparecer ao setor de Arrecadação da empresa municipal, nos dias 17 e 18 de junho, para a retirada dos respectivos boletos, que deverão ser quitados até o dia 18 do mesmo mês e entregue no dia seguinte, 19 de junho, na sede da Direpa para recebimento do TPU. A não apresentação da quitação pelo sorteado, no dia agendado, implica na sua substituição pelo suplente, também sorteado (em número de dois) no dia 14.

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos, por meio do referido edital, ressalta ainda que, caso o evento Forró Caju 2019 reserve direitos comerciais com patrocinadores, fica o sorteado condicionado a comercialização de produtos de acordo com a respectiva marca patrocinadora.