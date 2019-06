Festa do Catete, dois dias de cultura e forró com tranquilidade

11/06/19 - 13:27:58

Grupos folclóricos, cavalgada e forró movimentaram Rosário nesse último final de semana. A programação marcou o resgate de um dos tradicionais eventos da abertura dos festejos juninos de Sergipe, a Festa do Catete, promovida pela Secretaria da Comunicação Social da Prefeitura de Rosário.

No sábado, 8, primeiro dia de festa, a abertura foi com o cortejo cultural pelas principais ruas da cidade com os grupos Batalhão São José, de Rosário, Batalhão São Pedro, de Santo Amaro, puxado pelo ‘Mestre Firmino, e o Grupo Folclórico Batalhão de Bacamarteiros do Povoado Aguada, de Carmópolis.

Na praça de eventos antes das apresentações de Kaelzinho Ferraz, Gil Mendes e Samyra Show, os grupos culturais e Quadrilha Junina Xote Baião, do Povoado Siririzinho de Rosário, animaram o público com suas cantorias e danças tradicionais.

No domingo, 9, à tarde, milhares de pessoas em cavalos e veículos, puxados pela cantora Lorrana Medrade participaram da Cavalgada do Catete entre a Fazenda Capim de Burro em General Maynard, até a área de eventos na entrada de Rosário. Cavaleiros, amazonas, carroceiros, motoqueiros e motoristas locais e de vários municípios formaram uma longa fila na rodovia estadual. À noite, Galã do Brega e Rojão Diferente encerraram a programação.

A organização e a segurança dos dias da Festa do Catete atraíram a atenção dos moradores e dos visitantes. Segundo Ivan Rosa, que já participou de várias cavalgadas em Sergipe, classificou a “Cavalgada do Catete” como uma das mais originais e participativas pela diversidade dos que tomaram parte do evento.

O major Cirilo, da Polícia Militar, parabenizou o prefeito Vino Barreto pela segurança da Festa do Catete. “Isso é importante porque é sinal de respeito ao povo de Rosário e aos visitantes. Às vezes as pessoas fazem as festas de forma atabalhoada, e o senhor está cumprindo todas as normas, pessoal uniformizado, o acesso com revista, os locais sinalizados, tudo cercado e arrumado. Tudo dentro dos conformes”, elogiou.

Diante do sucesso em organização, segurança e participação popular, o prefeito Vino Barreto não escondeu o contentamento dele em devolver a Rosário uma de suas festas mais tradicionais. “Estou muito feliz em devolver aos rosarenses a nossa Festa do Cate. Agradeço ao Ministério do Turismo, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Municipal e a todos que fazem a minha administração que trabalharam para o sucesso do evento, e em especial a Secretaria da Comunicação Social que planejou e coordenou”, agradeceu.

