Governo discute investimentos no Turismo durante Fórum Nacional

11/06/19 - 16:53:33

O secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto, debateu junto com outros 19 gestores estaduais da pasta, as melhores maneiras de alavancar o turismo no país e consequentemente nos estados durante a 98ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur). O encontro aconteceu nesta segunda-feira, 10, na sede da Fecomércio, em Brasília.

Contando com a participação de gestores de todo o Brasil empenhados em trabalhar de forma conjunta para tornar o segmento a principal atividade econômica do Brasil, o representante sergipano ressaltou os avanços de Sergipe na área. “Pela primeira vez Sergipe conseguiu implantar todas as Instâncias de Governança dos cinco Polos turísticos que o estado é dividido, isto é um grande avanço porque agora poderemos pensar junto com os municípios as melhores formas de atrair mais visitantes”, salientou Manelito Franco Neto.

O secretário ainda destacou o trabalho da Setur junto com o Ministério do Turismo nas feiras e a divulgação dos festejos juninos. “Sergipe marca presença nas principais feiras de turismo do Brasil, apesar de todas as dificuldades financeiras a exemplo da WTM, ABAV, Avirrp e Festuris. Outra ação que a pasta vem desenvolvendo é a divulgação dos festejos juninos potencializando o slogan ‘Sergipe é o País do Forró’ por vários locais e recentemente montamos um estande em um shopping na capital baiana levando música, artesanato e comidas típicas. Foi um sucesso em Salvador e percebemos também a satisfação dos artesãos sergipanos que abraçaram o projeto”, finalizou.

Fonte e foto assessoria