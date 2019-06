Governo do Estado atende indicações do deputado Ibrain Monteiro

11/06/19 - 17:00:15

Duas indicações do deputado Ibrain Monteiro (PSC) foram atendidas pelo governo do Estado. Na primeira, o deputado solicitou a manutenção de algumas viaturas que estavam paradas no pátio do 7º Batalhão da Polícia Militar de Lagarto. De acordo com o parlamentar, todas as viaturas estão novamente à disposição do Batalhão.

“Recebemos a informação que o quadro de transportes está completo. Com os veículos em dia os militares vão poder realizar o patrulhamento preventivo de forma mais eficaz”, pontuou Ibrain Monteiro.

Já a segunda indicação feita pelo parlamentar, foi solicitando a revitalização da rodovia João Bebe Água que liga São Cristóvão a Aracaju.

“O governo do Estado já iniciou uma operação tapa- buracos em toda a extensão. Nesse período chuvoso é de extrema importância que a rodovia esteja com boas condições de tráfego”, afirmou o deputado.