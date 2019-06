GUSTINHO RIBEIRO FOI O DEPUTADO SERGIPANO QUE MAIS APRESENTOU PLs NA CÂMARA

11/06/19 - 09:58:28

O número de Projetos de Lei apresentados dentro dos primeiros quatro meses de trabalho na Câmara dos Deputados confere ao deputado Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE-SE) o título de campeão sergipano em projetos. Ele sozinho protocolou 16 PLs e mais três requerimentos para as comissões que faz parte.

Para Gustinho, o que deve ser destacado na verdade é o que esses projetos trazem como objetivo. “Nosso mandato tem uma posição bem clara quanto a uma nova forma de fazer política, uma política da renovação. Então estamos sempre estudando, pensando e criando projetos que melhorem a vida das famílias brasileiras e dos jovens, que precisam de oportunidades”, falou o deputado.

Para exemplificar sua fala, temos o PL 2189/2019, que dispõe sobre a criação do espaço kids nas instituições de ensino superior da rede pública e privada. O projeto é para garantir que mães não abandonem a faculdade, continuando com o curso e sabendo que o filho está seguro, e perto, vislumbrando, dessa forma, um futuro com qualificação profissional com oportunidade de emprego e melhor renda.

Outro projeto que também foi muito elogiado pela opinião pública diz respeito aos atendimentos oftalmológicos a alunos antes do início do ano letivo. “Esse projeto é muito interessante porque corrige um problema recorrente de aprendizado de muitas crianças que tem a ver com a visão. Além de garantir saúde para os estudantes, evita que muitos reprovem por uma causa que pode ser tratada facilmente pelo SUS”, explicou.

Além desses, vale destacar a preocupação do deputado, através da criação de Projetos de Lei, com idosos, incluindo o turismo como direito prioritário, com psicólogos em escolas públicas, com ciência, tecnologia e inovação, com uma alimentação escolar saudável, com o incentivo à reciclagem na educação básica, com entidades filantrópicas, com pessoas com deficiência visual, com a educação digital e com o ressarcimento ao Estado para quem faz uso da tornozeleira eletrônica ao cumprir medidas da Lei Maria da Penha.

Todos esses projetos podem ser detalhados no link https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa, acessando “propostas legislativas” e realizando a pesquisa.

Assessoria de Imprensa