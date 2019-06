Jucese e CRCSE irão promover capacitação sobre o registro empresarial

11/06/19 - 17:06:57

Evento acontecerá no dia 24 de julho e esclarecerá dúvidas referentes ao registro empresarial , além de apresentar o calendário do projeto “Junta 100% Digital”

A Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese), em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE), realizará a capacitação “Registro Empresarial: sistema Agiliza 100% digital”, voltado para profissionais da contabilidade. O evento acontecerá no dia 24 de julho, a partir das 8h, no auditório do CRCSE, e as inscrições devem ser feitas gratuitamente no site da Jucese.

A capacitação tem como objetivo esclarecer as principais dúvidas dos profissionais da contabilidade referentes ao registro empresarial (constituição, alteração e baixa de empresas), exibindo casos práticos; e apresentar o calendário do Projeto “Junta 100% Digital” – prestação de serviços de registro empresarial totalmente pela internet, que será lançado em breve.

“Nossa intenção é melhorar ainda mais o ambiente de negócios em nosso Estado, por isso, iremos realizar esta capacitação, uma excelente oportunidade para os contadores aperfeiçoarem seus conhecimentos a respeito do registro de empresas, além de conhecerem o nosso projeto ‘Junta 100% Digital'”, ressalta o presidente da Jucese, Marco Freitas.

Parceria com CRCSE

Com intuito de fechar parceria para a realização da capacitação, no início deste mês de junho, a Jucese se reuniu com a diretoria do CRCSE e apresentou um estudo feito junto aos processos protocolados, julgados, e atendimentos call center, que apontaram as principais dúvidas dos profissionais.

“É por meio do profissional da contabilidade que o empresário abre, altera, fecha sua empresa na Junta Comercial. Cientes disso, buscamos o apoio do CRC para construirmos essa capacitação e fomos prontamente atendidos”, lembra Marco Freitas.

Para o presidente do CRCSE, Vanderson Mélo, esta ação estreita ainda mais os laços entre as duas entidades. “O CRCSE e a Jucese são parceiros que tem um objetivo em comum, que é agilizar os serviços desenvolvidos, já que a Junta tem como principais usuários os profissionais contábeis”, comenta.

