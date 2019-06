Kaká Andrade é homenageado com a medalha ‘Amigo da Marinha’

11/06/19 - 17:00:23

Kaká Andrade, que atualmente comanda o ITPS, recebeu a honraria em virtude do apoio dados as ações em defesa do Rio São Francisco

O engenheiro químico e ambientalista, Kaká Andrade, atual diretor-presidente do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), foi homenageado nesta terça-feira, 11, com a medalha ‘Amigo da Marinha’. A honraria é concedida anualmente a personalidades civis que contribuem para a divulgação da mentalidade marítima e da importância do mar para o país.

A homenagem ocorreu na sede da Capitania dos Portos de Sergipe, durante a cerimônia em comemoração aos 154 anos da Batalha Naval do Riachuelo, Data Magna da Marinha do Brasil. “Essa solenidade comemora o nosso sucesso na Batalha Naval de Riachuelo, que foi uma importante vitória na Guerra do Paraguai e consolidou a unificação do território brasileiro. Nessa data, nós aproveitamos para honrar aqueles que trabalharam pela Marinha no passado, mas também aqueles amigos, como Kaká Andrade, que nos dia atuais ajudam a tornar a instituição mais forte e apoiam a sociedade brasileira”, destaca o capitão Alessandro Black, comandante da Capitania dos Portos de Sergipe.

Para Kaká Andrade, a homenagem é motivo de satisfação e orgulho. “Receber uma medalha de uma instituição como a Marinha, que tem uma grande história não só como força armada, mas também com pesquisa, proteção ao meio ambiente e trabalhos sociais, é um grande orgulho. Essa homenagem veio em função, sobretudo, da nossa atuação em Canindé, na Secretaria do Meio Ambiente, quando estabelecemos diversas parcerias com a Marinha para a defesa do Rio São Francisco, um rio que mora em meu coração e que também defendi quando passei pelo Senado, porque nasci na região ribeirinha, em Canhoba, e sei da sua importância para a população”, comenta.

Além de comandar o ITPS, instituição cujo leque de serviços também é voltado a preservação do Meio Ambiente, Kaká Andrade é vice-presidente pela região Nordeste da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação. Kaká exerceu cargos importantes, como de secretário de Meio Ambiente de Canindé de São Francisco e diretor técnico da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), e também já foi senador suplente por Sergipe, período em que apresentou projetos voltados à preservação dos recu

