Lançamento do Balcão do Cidadão Correios será no dia 13 de junho

11/06/19 - 09:32:10

Nesta quinta-feira (13), os Correios vão realizar, em Sergipe, o lançamento estadual do Balcão do Cidadão. A iniciativa prevê a disponibilização de serviços diversos – sobretudo aqueles ofertados pela administração pública – com comodidade, confiabilidade e conveniência nas agências dos Correios. O evento será às 9h30, no auditório do edifício-sede da empresa, em Aracaju (Rua Laranjeiras, 229 – Centro).

Por meio do Balcão do Cidadão, instituições públicas e privadas poderão ampliar o acesso a serviços como emissão de documentos, cadastramento e recadastramento de beneficiários, inscrições, prova de vida, entre outras atividades essenciais à população, utilizando a infraestrutura, a força de trabalho e a capilaridade dos Correios, única empresa pública presente em todos os 5.570 municípios brasileiros.

Para isso, a estatal desenvolveu uma plataforma tecnológica capaz de se comunicar, de forma segura, com sistemas e bancos de dados dos órgãos parceiros. Dessa maneira, as agências dos Correios estarão aptas à prestação de multisserviços, sendo representantes de entidades públicas em todos os cantos do Brasil. Ao conectar prestadores de serviços aos seus respectivos usuários, o Balcão do Cidadão vai desburocratizar e simplificar a administração pública, além de facilitar a vida da população.

Durante o lançamento estadual, o novo serviço será detalhado pela equipe de Vendas da Superintendência dos Correios em Sergipe. O lançamento nacional do Balcão do Cidadão aconteceu no dia 31 de maio, em Brasília, com a participação do presidente da estatal, general Juarez Cunha, e representantes de órgãos federais. Na oportunidade, o governo de Minas Gerais formalizou parceria com os Correios, e esta semana, o governo do Amazonas também assinará um protocolo de entendimento para oferta de serviços públicos na rede de atendimento da estatal.