LBV promove Arraial da Boa Vontade neste sábado, dia 15

11/06/19 - 09:47:07

Neste sábado, 15, às 15 horas, acontece no Centro Comunitário de Assistência Social da Legião Boa Vontade (LBV) o Arraial da Boa Vontade, com apresentações musicais, teatrais, brincadeiras, comidas típicas entre outras atrações. O grupo de idosos da LBV, integrantes do programa Vida Plena, se preparou durante todo o mês para animar os convidados.

As crianças, atendidas pela entidade no programa “Criança: Futuro no Presente!” também farão apresentações juninas. De acordo com a educadora social da LBV, Andréa Paz, a garotada e os idosos se empenharam bastante nos ensaios para fazer bonito no dia. “Eles estão aprendendo nas oficinas sobre cultura popular brasileira e estão ansiosos para apresentar o que aprenderam”, disse.

Traga a sua família e amigos e venha participar do Arraial da Boa Vontade, quem tem como lema “Divirta-se, mas faça Caridade!”. O endereço do Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade é Rua Reis Lima, 181 – Bairro Industrial. Informações: (79) 3241-4614.

Fonte e foto assessoria