Machado é indicado presidente da Comissão Provisória do DEM em Sergipe

11/06/19 - 21:41:20

O ex-deputado José Carlos Machado foi nomeado nesta terça-feira, através de resolução assinada pelo presidente nacional do Democratas, presidente da Comissão Regional Provisória do partido em Sergipe, durante reunião da Executiva Nacional realizada em Brasília.

A Comissão Provisória de Sergipe será composta por José Carlos Machado (Presidente), Ney Max Santana Oliveira, Josilda Alice da Graça Monteiro e José João Nascimento Lima (vices presidentes), Sandro Silva dos Santos (secretário geral), José Geraldo Nabuco de Menezes (tesoureiro) e José Carlos Tavares Machado (membro).

À Comissão Regional Provisória caberá as atribuições de Diretório e Executiva Estadual, com amplos poderes para praticar todo os atos pertinentes à administração partidária, inclusive aos relativos ao processo eleitoral, de conformidade com as disposições estatutárias e de acordo com a legislação eleitoral e partidária vigentes.

A Comissão Provisória terá validade ate 09 de outubro deste ano, data limite em que deverá ser realizada convenção extraordinária, para eleição do Diretório Estadual ee demais órgãos partidário. A senadora Maria do Carmo Alves foi quem fez a indicação dos integrantes da Comissão.