Moringa: o novo superalimento natural que você vai querer conhecer

11/06/19 - 17:00:05

Com mais de 90 nutrientes e 46 antioxidantes diferentes, a moringa é uma das mais ricas fontes naturais conhecidas de vitaminas e minerais e merece ser citada como a “árvore da vida”.

Há muitas razões para incluir a moringa na nossa dieta. Uma planta nativa da Índia tem um alto valor nutricional e inúmeros benefícios medicinais.

Principais benefícios da Moringa

Também chamada de “árvore milagrosa”, a maioria de suas partes, incluindo folhas, casca, frutas e raízes são usados como alimento, são preenchidos com uma quantidade incrível de nutrientes: proteína, cálcio, beta-caroteno, vitamina C, potássio …

Ele contém uma quantidade muito baixa de gordura e não oferece qualquer colesterol nocivo.

Tem um enorme potencial medicinal, durante muito tempo quase todas as partes desta planta foram usadas para várias doenças na Ayurveda e medicina unani durante séculos.

Na terapia Ayurvédica a moringa é valorizada pela sua impressionante gama de usos terapêuticos, comumente atribuída às suas propriedades antifúngicas, antivirais, antidepressivas e anti-inflamatórias.

Devido aos seus aminoácidos essenciais, é uma excelente fonte de proteína para vegetarianos e veganos.

A Moringa é tradicionalmente usada para:

Estimular as defesas do corpo

Desintoxicar o corpo

Aumentar os níveis de energia

Controlar o peso e a digestão

Promover uma pele saudável

Aliviar dores de cabeça

Previne a queda de cabelo

Benefícios de saúde e usos medicinais da moringa

Moringa, considerada um antibiótico natural, é uma planta com múltiplos usos e benefícios medicinais.

As suas propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas, antioxidantes, anticancerígenas, cardiovasculares e hepatoprotectoras tornam-no útil no tratamento de várias doenças.

É rico em fitonutrientes que são eficazes em ajudar a construir um sistema imunitário forte, essencial na luta contra as doenças. Ele ajuda na melhoria da resposta imune celular, o número de leucócitos totais e anticorpos.

Moringa também contém propriedades antibióticas e antibacterianas, e exerce efeitos inibitórios sobre o crescimento de vários patógenos naturalmente.

Um estudo confirmou que os extractos de moringa podem ser inibitórios contra muitas bactérias patogénicas. As folhas de Moringa também têm qualidades antifúngicas contra fungos patogênicos.

Vários compostos bioativos com atividade antitumoral significativa foram encontrados na planta moringa, que pode ser útil e tem grande valor na terapia do tumor.

Alguns estudos científicos mostraram que os extractos de moringa têm propriedades que inibem a proliferação de células cancerígenas malignas.

Moringa além de ser um super alimento, também é popular como um remédio natural para baixar os níveis de açúcar no sangue, sendo especialmente benéfico para os diabéticos. Estudos de pesquisa em animais mostraram que o tratamento com moringa funciona positivamente para reduzir a glicose no sangue, açúcar na urina e proteína na urina.

Graças aos isotiocianatos e flavonóides presentes nas folhas da moringa com propriedades anti-inflamatórias, é eficaz na redução da inflamação, por isso é tradicionalmente utilizado para tratar úlceras estomacais e outras doenças relacionadas com a inflamação.

Os isotiocianatos presentes na moringa são eficazes no tratamento de distúrbios abdominais como a constipação, gastrite e colite ulcerativa.

O chá de folha de Moringa trata úlceras gástricas e diarreia. Beber chá de moringa também é eficaz como uma ajuda em constipações.

Moringa também tem sido usado para o tratamento da asma. Um estudo mostrou uma diminuição significativa na gravidade dos sintomas de asma e uma melhora na respiração.

Moringa também demonstrou ser eficaz na protecção do fígado e na aceleração da sua recuperação em caso de doença.

Moringa também é usado para melhorar e estabilizar a pressão arterial.

Como vê, são inúmeros os usos para este super alimento. Se nunca usou, experimente hoje mesmo.

Por Aline Matos