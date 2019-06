Novos cursos são ofertados aos adolescentes socieducandos da Casem

11/06/19 - 18:04:40

A Fundação Renascer firmou uma nova parceria para disponibilizar mais quatros cursos profissionalizantes para os adolescentes acolhidos pela Comunidade de Atendimento Socioeducativa Masculina (Casem). Desta vez, a Prefeitura Municipal de Socorro se somou, e oferecerá os cursos de Atendimento ao Cliente, Auxiliar Administrativo, de Logística e de Produção. O objetivo é criar alternativas para que os jovens possam se inserir no mercado de trabalho após o cumprimento das medidas socioeducativas.

As ofertas possibilitarão novas perspectivas profissionais para os adolescentes, além dos cursos de Manutenção de Microcomputadores, Informática e Eletricidade Básicas, que já começaram a ser oferecidos na Casem pelo Centro Estadual Profissionalizante Professora Neuzice Barreto. “Agora teremos o curso introdutório ao Programa Jovem Aprendiz, para trabalhar na área administrativa, para os adolescentes que têm entre 16 e 17 anos. E de 18 em diante, vai ser aquele curso voltado para indústria, pensando em Socorro, que tem um grande distrito industrial”, explica o diretor da Casem, Rodrigo da Silva.

De acordo com a coordenadora da Fundação Renascer, Angie Azevedo, os cursos serão ministrados em laboratórios de informática e de elétrica montados dentro da própria Casem. “Este é um dos eixos que estão no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), sendo uma das regras que seguimos dentro da Renascer, garantido a profissionalização e possibilitando uma ressignificação no projeto de vida desses adolescentes”, informou. O coordenador técnico da Casem, Thiago Káteb, observou grande interesse nos cursos, por parte dos acolhidos. “Nada foi imposto. É algo do interesse deles mesmos, e acredito que vamos aproveitar essa motivação da melhor forma possível”, disse.

Na prática, os acolhidos terão uma aula por semana para cada um dos cursos, durante o período de dois meses no turno da tarde. Para o adolescente R. S. M., 18 anos, será uma nova oportunidade para melhorar de vida. “Vamos cooperar com a atividade que a Casem vem trazer para nós. Estou muito dedicado para aprender algo a mais e, assim, conseguir restabelecer minha vida quando sair”, afirmou.

O secretário municipal do Trabalho (Semtrab) e coordenador do NAT Socorro, Alessandro Santos, explicou que dados apontam o comércio, a indústria e o setor serviços como os que mais empregam mão de obra qualificada. “Temos priorizado políticas públicas de combate ao desemprego e a capacitação profissional vem como primeiro grande passo para quem quer ingressar no mercado do trabalho. O nosso objetivo principal não é só capacitar, é encaminhar para o mercado de trabalho, em parceria com a iniciativa privada”, pontuou.

O presidente da Fundação Renascer, Wellington Mangueira, revelou que as atividades desenvolvidas na unidade representam um marco positivo para o avanço das políticas públicas. “Parcerias como esta, que o Governo de Sergipe, através da Fundação Renascer, faz com o governo municipal, devem existir sempre e se aprofundar para o bem da juventude, dos nossos munícipes e do Estado”, finalizou.

ASN- Agência Sergipe de Notícias.