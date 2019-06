Ônibus temáticos circularão em Aracaju em alusão ao período junino

11/06/19 - 05:03:25

Projeto visa estimular a cultura junina promovendo alegria aos passageiros

Para valorizar a cultura junina sergipana, a Aracajucard, em parceira com o Sindicato da Empresas de Transportes de Passageiros de Aracaju (Setransp), lançará na tarde desta quarta-feira, 12, o projeto ‘São João com Mobilidade’. Serão entregues dez veículos temáticos que percorrerão um itinerário diferenciado e atrativo, proporcionando alegria e estimulando a mobilidade urbana na cidade de Aracaju. Na oportunidade, também acontecerá a 11ª edição da Promoção Passagem Premiada que entrega prêmios mensais de R$ 500 em dinheiro cada.

O passeio será animado com um autêntico forró pé-de-serra e iniciará na Praia Formosa, com a participação e a alegria das crianças do Instituto Beneficente Emanuel, que ganharão balaios com comidas típicas do São João. A entrega dos ônibus temáticos acontecerá no Terminal DIA, às 17h, após o passeio com as crianças.

O ‘São João com Mobilidade’ conta também com o apoio do Governo de Sergipe, da Prefeitura Municipal de Aracaju, da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), das empresas de ônibus e da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese). Será uma tarde de muita animação e mobilidade urbana para o transporte coletivo de Aracaju e região metropolitana.

Passagem premiada

A Aracajucard, empresa gestora da bilhetagem eletrônica, entrega nesta quarta-feira, às 17h30, a 11ª edição da Promoção Passagem Premiada. Dez passageiros de ônibus que concorreram a promoção durante o mês de maio foram sorteados pela loteria federal dia 08/06 e irão receber R$ 500 em dinheiro cada. O evento contará com a animação de um trio pé-de-serra e, além da premiação, será intensificada a ação de divulgação do cartão Mais Aracaju Pré-pago.

Setransp