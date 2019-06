OPERAÇÃO “XEQUE MATE NO SERTÃO” CUMPRE MANDADOS; DOIS EX-PREFEITOS PRESOS

11/06/19 - 07:08:16

O DEOTAP, com apoio de equipes de COPE, DHPP, DENARC e DRCC, deflagrou na manhã desta terça-feira (11), a Operação “Xeque Mate no Sertão” para cumprimento de 10 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca apreensão nas cidades de Carira, Lagarto, Tobias Barreto e Aracaju.

No inquérito policial já concluído restou comprovada a existência de uma organização criminosa formada para a prática reiterada de crimes contra a administração pública do Município de Carira, notadamente peculato e fraude à licitação, confirmada a obtenção de lucro indevido em prejuízo dos cofres públicos.

Outros desdobramentos ainda estão em andamento no DEOTAP, já contabilizou um prejuízo da ordem de mais de 7 milhões de reais, havendo levantamentos preliminares que apontam desvios de até 20 milhões reais.

Ainda segundo a SSP, a operação se deu após a conclusão do inquérito que detalhou a existência de uma quadrilha que agia contra a administração pública do município de Carira. Entre os crimes cometidos estão os de peculato e fraude à licitação, com comprovada obtenção de lucro e prejuízo aos cofres públicos.

Até o momento cinco pessoas foram pressas, entre elas, os ex-prefeitos de Carira João Bosco Machado e seu filho, Diogo Machado, além de dois ex-secretários.

O GAECO do Ministério Público também participa da operação policial.