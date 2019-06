PC REALIZA CAFÉ DA MANHÃ DE ALERTA AO GOVERNO DE SERGIPE NESTA TERÇA-FEIRA

11/06/19 - 04:32:11

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) realiza nesta terça-feira, 11, a partir das 7h, um café da manhã com a categoria como forma de alertar o Governo de Sergipe para todas as reivindicações dos profissionais que integram a base da Polícia Civil.

Agentes, escrivães e agentes auxiliares estarão reunidos na frente da Superintendência da Polícia Civil (Supci) como ponto de partida das mobilizações deste ano para destacar ao Governo do Estado problemas como: ausência de reposição inflacionária (concedida recentemente a outras categorias de servidores públicos); ausência de revisão salarial há mais de seis anos; não previsão de uma reestruturação dos cargos que integram a base da Polícia Civil, ou seja, a não aprovação do projeto Oficial de Polícia Civil (OPC).

Na oportunidade, os policiais civis também destacarão números relacionados à criminalidade e violência em Sergipe, apontando que o Governo de Sergipe não tem conseguido planejar ações concretas que tragam paz, segurança e tranquilidade para os cidadãos que residem no menor estado do país.

Da assessoria