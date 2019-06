PM apreende 29 aves silvestres que seriam comercializadas em Lagarto

11/06/19 - 17:00:13

Apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina em feira livre

A Polícia Militar, por meio do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb), apreendeu 29 aves silvestres no município de Lagarto.

Durante fiscalização de rotina na feira livre de Lagarto, os militares apreenderam 29 aves silvestres expostas para comércio ilegal. Ao perceber a presença policial, os infratores abandonaram as aves e tomaram destino ignorado.

Ainda no município, no povoado Várzea dos Cágados, a guarnição visualizou algumas aves expostas na varanda de uma residência. Uma mulher de 63 anos apresentou-se como proprietária, mas não possuía autorização dos órgãos competentes para criar os pássaros. 14 aves foram apreendidas no local.

Diante do flagrante de crime ambiental, a infratora assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e irá responder por crime ambiental previsto no artigo 29 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Informações e foto PM