Prefeitura abre inscrições para mais de 1.000 vagas de oficinas de capacitação

11/06/19 - 05:22:13

A partir desta terça-feira, 11, a Prefeitura de Aracaju anuncia que estão abertas as inscrições para 1.140 vagas de oficinas de capacitação que serão realizadas através da parceria entre a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), a Universidade Federal de Sergipe (UFS), Faculdade Estácio e Faculdade Pio Décimo. São 23 oficinas voltadas para diversas áreas, e que serão ministradas por instrutores dessas instituições de ensino superior, nas Unidades de Qualificação Profissional (UQPs) e associações/instituições parceiras, espalhadas em diversas regiões da capital.

As oficinas são gratuitas e as matrículas podem ser feitas de segunda a sexta, das 07h30 às 12h e das 13h às 17h, na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, ou diretamente no local onde ocorrerá o curso. É importante ressaltar que as inscrições são realizadas enquanto houver vagas.

No ato da inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos (original e cópia): RG, CPF, Número de Identificação Social (NIS) – opcional- comprovante de residência (com CEP de Aracaju) e declaração de escolaridade (ou histórico escolar). Para os cidadãos que tiverem 14, será obrigatório o acompanhamento do responsável, que também precisará do RG e CPF em mãos. O horário de atendimento da Fundat é de segunda a sexta, das 7h30 às 17h. Para mais informações, o cidadão pode entrar em contato através do telefone (79) 3179-1331.

Confira abaixo as opções de oficinas disponíveis e as informações essenciais para cada turma:

Oficina de Manipulação de Alimentos: Vagas: 80 | Data: 12/06 | Horário: 8h às 12h; 14h às 18h | Local: Auditório Estação Cidadania (Rua Pacatuba, 64, Centro);

Oficina de Manipulação de Alimentos: Vagas: 80 | Data: 13/06 | Horário: 8h às 12h; 14h às 18h | Local: Auditório Estação Cidadania (Rua Pacatuba, 64, Centro);

Oficina de Direitos e Deveres Previdenciários ao Cidadão Brasileiro: Vagas: 80 | Data: 17/06 | Horário: 8h às 12h | Local: Auditório Estação Cidadania (Rua Pacatuba, 64, Centro);

Oficina de Oratória: Vagas: 30 | Data: 17/06 | Horário: 8h às 12h | Local: UQP Coroa do Meio I (Rua Josué Carvalho Cunha, n° 2191, Bairro Coroa do Meio);

Oficina de Marketing Pessoal: Vagas: 30 | Data: 17/06 | Horário: 8h às 12h | Local: UQP Coroa do Meio II (Av. Desembargador Antônio Gois, s/n, Bairro Coroa do Meio);

Oficina de Oratória: Vagas: 80 | Data: 18/06 | Horário: 8h às 12h | Local: Auditório Estação Cidadania (Rua Pacatuba, 64, Centro);

Oficina de Rotinas Administrativas: Vagas: 30 | Data: 18/06 | Horário: 8h às 12h | Local: CQUP 17 de Março (Avenida I, S/N, Bairro 17 de Março);

Oficina de Gestão de Recursos Humanos: Vagas: 80 | Data: 19/06 | Horário: 8h às 12h | Local: Auditório Estação Cidadania (Rua Pacatuba, 64, Centro);

Oficina de Noções de Saúde e Segurança do Trabalho: Vagas: 30 | Data: 19/06 | Horário: 8h às 12h | Local: UQP Jardim Esperança (Rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança);

Oficina de Marketing Pessoal: Vagas: 30 | Data: 19/06 | Horário: 8h às 12h | Local: Centro da Juventude (Praça da Juventude, s/n, conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia);

Oficina de Gestão de Recursos Humanos: Vagas: 30 | Data: 25/06 | Horário: 8h às 12h | Local: UQP Santos Dumont (Rua Sargento Brasiliano, n° 845, Bairro Santos Dumont);

Oficina de Marketing Pessoal: Vagas: 30 | Data: 25/06 | Horário: 8h às 12h | Local: UQP Porto D’Antas (Rua Gerson Farias, n° 345, Bairro Porto D’Antas);

Oficina de Rotinas Administrativas: Vagas: 80 | Data: 25/06 | Horário: 8h às 12h | Local: Auditório Estação Cidadania (Rua Pacatuba, 64, Centro);

Oficina de A Nova Reforma Trabalhista: Vagas: 80 | Data: 26/06 | Horário: 8h às 12h | Local: Auditório Estação Cidadania (Rua Pacatuba, 64, Centro);

Oficina de Gestão de Recursos Humanos: Vagas: 30 | Data: 26/06 | Horário: 8h às 12h | Local: Associação Nosso Lar de Assistência à Infância – Anlai (Rua Expedicionário Brasiliano Oliveira Gomes, s/n, Bairro Santa Maria);

Oficina de Noções de Saúde e Segurança do Trabalho: Vagas: 30 | Data: 26/06 | Horário: 8h às 12h | Local: Instituto Rahamim (Rua Trinta e Dois, nº 122, Bairro Santa Maria);

Oficina de Atendimento ao Público: Vagas: 30 | Data: 27/06 | Horário: 8h às 12h | Local: UQP Santa Maria (Avenida Alexandre Alcino, s/n, Bairro Santa Maria);

Oficina de Direitos e Deveres Previdenciários ao Cidadão Brasileiro: Vagas: 30 | Data: 27/06 | Horário: 8h às 12h | Local: Associação de Moradores e Amigos de Santa Tereza – Amast (Santa Tereza);

Oficina de Marketing Pessoal: Vagas: 80 | Data: 27/06 | Horário: 8h às 12h | Local: Auditório Estação Cidadania (Rua Pacatuba, 64, Centro);

Oficina de Noções de Saúde e Segurança do Trabalho: Vagas: 30 | Data: 01/07 | Horário: 8h às 12h | Local: Auditório Estação Cidadania (Rua Pacatuba, 64, Centro);

Oficina de Marketing Pessoal: Vagas: 30 | Data: 01/07 | Horário: 8h às 12h | Local: Lar Infantil Cristo Redentor (Rua São Gonçalo, nº 717, Bairro Dezoito do Forte);

Oficina de Rotinas Administrativas: Vagas: 30 | Data: 02/07 | Horário: 8h às 12h | Local: Centro de Integração da Família – Ceinfa (Rua Idalicio Soares, nº 456, Nova Veneza);

Oficina de Rotinas Administrativas / Marketing Pessoal: Vagas: 30 | Data: 02/07 | Horário: 8h às 12h | Local: Associação de Moradores do Bugio (Av. Centenário, s/n, Bairro Bugio).

Por Alana Karolina Gois