Quadrilha Meu Sertão leva romance do interior para o público de Riachuelo

11/06/19 - 06:08:12

Como já é tradição no município, a Quadrilha Meu Sertão se apresentou na noite da última sexta-feira (7), dando continuidade à programação junina de Riachuelo. Este ano, o grupo encenou o tema “Feitos na Roça”, que conta a história de um jovem casal que se conheceu ainda criança, afastaram-se e depois se reencontraram já adultos renovando os laços de afeto e grande amor na vida simples e aconchegante do interior. A apresentação aconteceu no Ginásio de Esportes prefeito Júlio Leite, que foi totalmente reformado e hoje conta com uma boa estrutura para apresentações desse porte.

A Quadrilha Junina, que sempre se destacou nos concursos em Sergipe e em outros estados, e este ano espera mais vez se sobressair entre as concorrentes. A chuva não afastou o público, que fez questão de aplaudir de pé a apresentação do grupo que está há mais de 19 anos na estrada. “Mais uma vez provamos que o trabalho e a dedicação geram bons resultados”, afirmou a secretária municipal de Cultura, Adriana Alves de Oliveira.

A quadrilha Meu Sertão recebe incentivo financeiro da Prefeitura, algo que é fundamental para garantir as apresentações dentro e fora do Estado, participações em concursos e eventos importantes. Assim como, divulgar e valorizar a cultura local. “Sabemos da importância cultural desse grupo de quadrilheiros para o nosso município. Por isso, fazemos questão de incentivar, não somente a questão das apresentações, mas todo o contexto cultural que envolve as pessoas da comunidade que fazem parte da quadrilha”, destacou a prefeita Cândida Leite.

ASCOM PMR